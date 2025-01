7 anécdotas imperdibles de los programas de Mirtha Legrand que pocos conocen

A lo largo de más de sesenta años de trayectoria como conductora de los icónicos almuerzos, Mirtha Legrand vivió momentos únicos que marcaron la historia de la televisión argentina. Entre las anécdotas más destacadas se encuentran algunas situaciones insólitas que pocos conocen. Las preguntas más incómodas de Mirtha como entrevistadora dejan en claro que la diva de los almuerzos está capacitada para interrogar sobre cualquier tema.



En 1968, el director de Canal 9, Alejandro Romay, ofreció a Mirtha Legrand presentar un programa titulado Almorzando con las estrellas. Su primera emisión, el 3 de junio de 1968, alcanzó 18 puntos de índice de audiencia, y contó con la participación de invitados como Alberto Migré, Daniel Tinayre, Leopoldo Torre Nilsson, Beatriz Guido y Duilio Marzio.



Desde aquella primera emisión en Canal 9 hasta hoy, Mirtha sigue siendo una de las referentes de la TV nacional. El récord mundial que Mirtha Legrand está a punto de romper reafirma su condición de mito.

Mirtha, apuntada con un arma en la cabeza



Una de las anécdotas más tensas de los almuerzos de Mirtha Legrand ocurrió cuando Fernando Peña, conocido por su irreverencia, apuntó con un arma a Mirtha en pleno programa. El gesto, que muchos pensaron como una broma, generó gran revuelo. Fiel a su estilo, la conductora supo mantener la calma y continuar con la entrevista.



La premonitoria pregunta a José Ignacio Rucci

A comienzos de 1973, Mirtha Legrand sentó a su mesa a José Ignacio Rucci, por entonces Secretario General de la CGT y uno de los hombres de mayor confianza de Juan Domingo Perón, quien hacía poco había regresado a la Argentina tras un largo exilio en España.



En un momento de la entrevista, Mirtha le preguntó a Rucci si tenía miedo de que lo mataran. El líder gremial por entonces era uno de los enemigos más encumbrados de las organizaciones armadas que operaban en el país. Rucci fue sincero y respondió que sí, temía por su vida.

Mirtha Legrand entrevistó a personalidades de todo tipo. Fuente: captura El Trece.

“La visita de José Rucci. De repente me quedé mirándolo y le pregunté si no tenía miedo. Se quedó mirándome. Le insistí: ‘¿No tiene miedo a que lo maten?’; ‘Sí me dijo. Tengo miedo’. En ese momento sentí escalofríos", recordó Mirtha muchos años después.



José Ignacio Rucci fue asesinado el 25 de septiembre de 1973. Un grupo comando lo acribilló en horas del mediodía cuando salía de su casa, en el barrio de Flores, para dirigirse a una reunión. Dos años después del crimen, Montoneros se atribuyó la autoría aunque de manera explícita en una de las publicaciones de la organización.

Un incendio en pleno almuerzo de Mirtha Legrand

Un mediodía, mientras el programa se transmitía en vivo desde el Hotel Costa Galana de Mar del Plata, Mirtha vivió un pequeño susto cuando el estudio casi se incendia debido a un accidente con una torta sorpresa para el actor y director teatral español Narciso Ibáñez Menta. Las llamas se descontrolaron momentáneamente, pero el personal logró apagar el fuego antes de que causara mayores daños.



La incómoda visita de Rita Hayworth



A lo largo de su extensa carrera, la Legrand se dio el lujo de entrevistar no solo a figuras del medio local. También se codeó con íconos de Hollywood. Tal es el caso de Rita Hayworth. La diosa del amor estuvo por Buenos Aires en 1976. Y una de sus paradas fue la mesa de la Chiqui. A pesar de lo que significó tener enfrente a un tótem de la historia del cine, Mirtha reveló años después que no llegó a disfrutar de ese reportaje.



Para cuando visitó a Mirtha, Rita Hayworth ya sufría Alzheimer en fase avanzada. La conductora de los almuerzos sintió durante toda la entrevista que la icónica actriz no tenía verdadera noción de dónde se encontraba y por qué motivo.



Mirtha Legrand hizo bailar a Carlos Menem



El día que Mirtha hizo bailar danza árabe a Carlos Menem también quedará en el recuerdo. El presidente, conocido por su simpatía, aceptó la invitación de la bailarina Fairuz y danzó con ella en plena emisión, un momento que sorprendió a todos los presentes y a los televidentes. Era 1991 y el presidente riojano hacía poco que había iniciado su primer mandato.

La impactante pregunta de Mirtha a Eduardo Duhalde

En 1991, durante una entrevista con Eduardo Duhalde, Mirtha lo desafió con una pregunta tajante: “¿Usted es narcotraficante?”. La pregunta, inesperada y directa, dejó al político sin palabras, y marcó otro de los momentos más impactantes de su carrera.



Por entonces, Duhalde estaba envuelto en una ola de rumores sobre su presunta vinculación con el mundo de las drogas. Cabe señalar que nunca se comprobó que el exgobernador de la provincia de Buenos Aires tuviera nexo con el mundo narco. Los rumores y las acusaciones no pasaron de eso, comentarios sin fundamento.

La tierna respuesta de Diego Maradona a Mirtha Legrand

Mirtha Legrand entrevistó a Diego Armando Maradona en cuatro oportunidades. La primera vez que el futbolista visitó a la diva jugaba para Boca. Era el año 1981. Maradona llegó tarde al programa, lo que generó el fastidio de la conductora.



"Llegó tardísimo y le pregunté por qué. Me confesó que había salido a comprarse un trajecito para salir en mi programa", recordó la Chiqui.