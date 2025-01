La TREMENDA razón por la que Mauro Icardi habría sido desvinculado del PSG

La carrera de Mauro Icardi incluyó pasos por dos de los mejores equipos del mundo: Inter de Milán y París Saint Germain. El delantero nacido en Rosario fue cedido desde el cuadro italiano al PSG a mediados del 2019. Un año más tarde, los franceses harían uso de la opción de compra al pagar 60 millones de euros por su pase. Su estadía en el equipo de la Liga 1, sin embargo, no fue la esperada. Icardi nunca se afianzó como titular a pesar de haber tenido de compañeros a figuras como Lionel Messi y Neymar.



Recientemente surgió una versión periodística que explica por qué el novio de la China Suárez dejó el PSG. Icardi salió del equipo francés rumbo al Galatasaray a mediados del 2022 de manera sorpresiva. A pesar de que no era considerado uno de los intocables del equipo, solía aportar con goles en los partidos que le tocaba ingresar desde el banco de suplentes. De acuerdo a la periodista Marcela Tauro, el Paris Saint Germain desvinculó a Icardi debido a problemas de salud mental.

Mauro Icardi habría dejado PSG por problemas de salud mental. Fuente: Instagram @mauroicardi

Tauro reveló en Intrusos que una fuente europea le confirmó que Icardi se fue del PSG por cuestiones vinculadas a la salud mental: "Recibí un llamado de Europa, de alguien vinculado a la FIFA. Me quedé helada hablando de las pericias de Mauro. Me dijo ‘ojo que las pericias no le estarían dando bien desde la época del PSG".



Según la reconocida periodista de espectáculos, el PSG "se sacó de encima a Icardi". Mauro Icardi llegó a Francia en 2019 en calidad de cedido. No se fue bien de Inter de Milán, club del que había llegado a ser ídolo y capitán. El equipo parisino compró su pase en 2020. Y lo terminó prestando al Galatasaray en el verano europeo del 2022, dos años antes de la finalización de su contrato.

Mauro Icardi jugó en PSG durante tres temporadas, entre 2019 y 2022. Fuente: Instagram @mauroicardi.

La pericia psiquiátrica que dejó mal parado a Mauro Icardi

En medio de la escandalosa separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, el futbolista debió someterse a una pericia psiquiátrica. Los resultados de esa prueba judicial dan cuenta de que el centrodelantero pudo haber tenido situaciones adversas debido a su carácter y comportamiento."



En el programa Puro Show revelaron los resultados de la pericia: "Según el perito de parte, Mauro Icardi sería una persona narcisista, que utiliza a la mujer como objeto, y si esta no hace lo que él quiere, se frustra. Wanda era lo que él quería: una persona que le solucionaba la vida y se ocupaba de sus cosas".



"Las personas como él necesitan ser admiradas y que los demás estén a su alrededor. Suelen tener autoestima baja y sus relaciones interpersonales son conflictivas. Puede ser que le cueste empatizar o entender o que, directamente, no le importe lo que al otro le pase, no pudiendo conectar con lo que el otro necesita", agregaron en el programa de El Trece.