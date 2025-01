Desenmascaran una repudiable mentira de Wanda Nara con un categórico video

En medio del revuelo por la confirmación del romance entre Mauro Icardi y la China Suárez, este jueves en LAM (América TV) desenmascararon a Wanda Nara con un video en el que la figura de Telefe quedó en evidencia en una mentira.

"Anoche, eran las 0:02, yo había subido las imágenes que me habían llegado de Mauro cazando que fueron muy polémicas. Y lo que me dijo Mauro Icardi fue '¿Y la Wandix cazadora no la subís?'", comenzó Ángel de Brito luego de que Icardi le pasara un video de Nara disparándole a un animal.

"A partir de esto, que estaba publicado por muchos colegas, yo subí algunas, no subí todas, porque algunas me daban un poco impresión, fue que me empezó a escribir Mauro Icardi. Le dije 'damela y la subo'. Y me mandó el video que vamos a ver ahora. Es Wanda cazando, concretamente", siguió el líder de LAM sobre las imágenes en cuestión.

Las polémicas imágenes de Wanda Nara cazando

Concretamente, en el video se la puede ver a Wanda Nara empuñando un rifle, apuntando y disparando contra un animal. Mientras tanto, se pude oír a Mauro Icardi diciéndole a la conductora: "Ahí está, ahí está la cabeza".

Lo que vuelve más controversiales estas imágenes, es que se puede ver a la hija mayor de Nara e Icardi en ese contexto de cacería. "Yo recuerdo que en su momento le pregunté a Wanda si ella había cazado y me dijo que no", completó De Brito exponiendo a la empresaria.