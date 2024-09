Tras las críticas en las redes, qué dijo la periodista que cantó en el partido de la Selección Argentina

El pasado jueves la Selección Argentina se consagró ganadora frente a Chile en el Estadio Monumental. La Albiceleste goleó 3 a 0 a su rival por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Al finalizar el partido, la Scaloneta festejó y Florencia Chiusano acompañó el triunfo del equipo interpretando un tema musical que fue creado por ella.

Sin embargo, muchas personas no tenían idea de quién es la joven y en las redes sociales varios comenzaron a preguntarse quién era.

Mirá a Florencia Chiusano cantando en el Estadio Monumental

"¿Quién es?"; "¿No será la periodista que creó la canción?"; "Chicos, no era Flor Vigna, era Flor Chiusano", fueron algunos de los comentarios que comenzaron a circular en X (anteriormente conocido como Twitter).

La joven se recibió de la Licenciatura en Comunicación Social en diciembre del 2023. Créditos: Instagram Florchiusano.

Y, ¿quién es Florencia Chiusano?. Florencia tiene 22 años y es Licenciada en Comunicación Social y trabaja en TyC Sports desde abril de 2023. En octubre del año pasado, en el stream del canal deportivo, compartió una canción que compuso para la Selección Argentina, que terminó volviéndose viral y que los hinchas de la Albiceleste entonaron en la Copa América 2024.

Chiusano trabaja en TyC Sports. Créditos: Instagram Florchiusano.

En Instagram (@Florchiusano), Chiusano cuenta con más de 14 mil seguidores. En su perfil, comparte imágenes de su trabajo y también algunos videos cantando.

Qué dijo Florencia Chiusano tras las críticas en redes

La periodista brindó una entrevista a Diario Olé y confesó que las críticas le "pegaron mal. Si te soy sincera es así. Me siento mejor de a poco, muy lentamente".

La joven periodista explicó que "lo que a mi más bronca me da es que la gente opina y no tiene idea de absolutamente nada", además de contar cómo le llegó la propuesta: "Hace dos meses, una empresa encargada de la organización de los eventos de la Selección me invitó a cantar para cierto evento al que al final no asistí".

Ahora, para este partido de Argentina vs. Chiole "esta misma empresa me llamó hace tres días preguntándome si me animaba a cantar en el estadio y yo les dije que si. Estaba bastante nerviosa, pero cuando salí al campo me tranquilicé. Simplemente fui y canté", contó la joven.