El divertido cruce en Twitter de Luciana Salazar con un fanático que soñó con ella

Luciana Salazar es usuaria muy activa de X, ex Twitter, y suele tener contenido variado. En esta oportunidad la modelo utilizó la red social para citar un divertido posteo en el que la mencionaban.

Un usuario reconocido por alentar a la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, @elpatovicadeafa, contó a través de un posteo que tuvo un extraño sueño en el que la protagonista era Luciana Salazar.

Luciana Salazar tiene más de un millón de seguidores en Twitter.

“Soñé que Luli Salazar me decía ‘bueno, a ver... si tanto querés salir conmigo, como decís, pasame a buscar en 40 minutos’ y me daba una dirección”, comenzó el posteo del usuario que cosechó muchos likes, reposteos y comentarios.

Pero el sueño no terminaba bien ya que, según reveló, no logró concretarlo. "Yo me quedaba dormido. Me despertaba y estaba bloqueado de todos lados. Fue una pesadilla, me desperté estresadísimo”, continuó agregando un emoji gracioso.

El posteo de Luciana Salazar y El Patovica de la Selección.

Luciana Salazar citó ese tuit que la hizo reír mucho y escribió “Jajajaja, alta pesadilla” con un emoji de risas generando un divertido momento en la ex red social del pajarito.