La emotiva carta con la que Facundo Arana despidió a Selva Alemán

Hace poco más de una semana, a Selva Alemán se la vio radiante junto a su marido Arturo Puig en la entrega de los Premios Sur, y este martes se conoció la impactante noticia de la muerte de la actriz.

Con varias décadas de trayectoria en cine, teatro y televisión, que fue reconocida con múltiples premios; Selva Alemán dejó un importante legado y la comunidad artística se encuentra en conmoción por su repentino fallecimiento.

Arturo Puig y Selva Alemán, en un reciente paso como invitados en Noche al Dente. Foto: Captura de video América TV.

En horas de la tarde de este martes, desde la cuenta de X de la Asociación Argentina de Actores confirmaron: "Despedimos a la querida actriz Selva Alemán. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento, recordándola con el respeto que supo ganarse a lo largo de su extensa trayectoria artística".

El comunicado que confirmó la muerte de Selva Alemán. Foto: X @actoresprensa.

Facundo Arana, uno de los actores más reconocidos del país, escribió un sentido mensaje para despedir a la actriz con quien trabajó hace poco.

“Hace pocos años hicimos, con Solita Silveyra, una obra preciosa llamada 'Cartas de amor'. Nos dirigió Selva. Yo no entendía mucho por qué el texto gustaba tanto ni qué era lo que tenía la obra que maravillaba a la gente", comienza el sentido mensaje de Facundo Arana.

El posteo de Facundo Arana despidiendo a Selva Alemán

"Ella me citó en su casa para charlar sobre todo eso, y al rato se sumó Arturo. Ellos habían hecho la obra durante un montón de años. Yo ese día había ido a intentar entender.De pronto, sin aviso, se sentaron juntos frente a mí y me regalaron una función sólo para mí. Por supuesto, de inmediato me enamoré de la obra... y de ellos dos. No me lo voy a olvidar nunca", agregó el actor.

"Te mando el más grande abrazo. El mundo entero, todos lloramos a Selva", concluyó enviándole un saludo a Arturo Puig.