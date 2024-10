Moria Casán hizo callar a María Eugenia Ritó en vivo: "Te vas"

Moria Casán es una de las personalidades del espectáculo más reconocidas, tiene una larga trayectoria en teatros y también en las diferentes ediciones del Bailando por un Sueño de Marcelo Tinelli. En este último tiempo y con el auge de los programas de streaming, ella no se quedó atrás e incursionó en este nuevo mundo.

La ex jurado del Bailando tiene su propio programa llamado "Nave Nodriza", por el piso han pasado diferentes invitados y en las últimas horas estuvo quien fue su compañero en el programa del "Cabezón" (Tinelli) Ángel De Brito quien también tiene su programa llamado "Ángel Responde" y además conduce el éxito de LAM.

Mientras se encontraban en plena entrevista, María Eugenia Ritó quien se encontraba en el panel junto a Moria tenía muchas ganas de participar y se la notaba muy acelerada. La bailarina quería hacer todo tipo de consultas al conductor y fue allí donde la conductora decidió callarla.

Mucho se especula con que el año que viene, Ángel y LAM se van de América rumbo a otro canal pero por el momento no hay nada confirmado. De hecho en los Martín Fierro dio indicios de una posible salida de la señal aunque esquivó todo tipo de consultas de los periodistas.

Moria Casán se cansó de María Eugenia Ritó

María Eugenia Ritó quiso saber sobre esto y le consultó: "¿Vas a seguir en América?" En ese momento De Brito le respondió con un "estamos viendo", aunque la participación de Ritó no le gustó para nada a Moria Casán que decidió enfrentarla para que esté más tranquila.

"No me deja hablar, te vas... Te vas a callar, mirá que te pongo un bozal, el término bozal legal es mío. Tranqui María, tranqui", expresó Moria. Ante el reto de la "One" María Eugenia decidió calmarse y quedarse callada para que la conductora pueda seguir charlando con De Brito.