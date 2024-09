Mirtha Legrand y la fuerte pregunta a Martín Menem sobre la salida de Susana y Javier Milei al balcón

Este domingo a partir de las 22, se podrá ver la charla que Susana Giménez mantuvo con Javier Milei en la Casa Rosada. Luego de la grabación de la entrevista, se pudo ver al mandatario y a la conductora, que volvió a la televisión argentina después de varios años, salir al balcón para saludar a los presentes.

En ese sentido, Mirtha Legrand realizó una pregunta que dejó la contundente opinión de una de las personas más cercanas a Milei. Hablamos de Martín Menem quien fue invitado al programa que se transmitió en la noche del 28 de septiembre y que contó con otros comensales como el periodista Ignacio González Prieto, el actor Fabián Vena y la actriz Eleonora Wexler.

La conductora decidió ir al hueso y preguntarle al presidente de la Cámara de Diputados qué pensaba sobre el encuentro y la salida al balcón que protagonizó el presidente con Susana: "Le gustó que Susana Giménez y el presidente estuvieran en el balcón", fue la consulta de Mirtha.

Inmediatamente, Martín Menem sentenció: "Susana es una figura, fue a entrevistar al presidente. Pasa todos los días o las veces que yo estoy por Casa de Gobierno que pasan jovencitos y gritan 'Milei' para que salga y los salude. Generalmente sale", explicó el riojano.

Foto: Captura de video LN+

Pero esto no quedó allí y le preguntó si al gobierno en general sorprende ese apoyo que reciben de los más jóvenes: "Son los jóvenes que los últimos 40 años por una cosa u otra han visto fracasar a sus padres. Han visto en Javier, a través de las ideas que ha ido expresando, una esperanza".

La respuesta de Martín Menem

"Muchos no quieren repetir las historias de sus padres, que no han podido progresar, que no han podido vivir en un país normal. Porque el teléfono, que la mayoría o mucha gente tiene acceso a la información, ven que en otros países se vive sin inflación", reflexionó Menem.