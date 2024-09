Joaquín Furriel reveló los motivos de su separación con Guillermina Valdés

Joaquín Furriel y Guillermina Valdés habían comenzado un romance pero todo terminó diluyendose y a poco tiempo de cumplir un año juntos se separaron. En su momento en LAM, programa que conduce Ángel De Brito, Fernanda Iglesias quien es una de las panelistas dio la primicia.

Allí la periodista confesó que "Hablé por teléfono con Guillermina, le escribí a ella y le dije, ‘hace bastante que no te veo en las redes con Joaquín. ¿Seguís con él?", fue la pregunta contundente que le hizo a la modelo y ex pareja del conductor Marcelo Tinelli. Luego de esto, Guillermina no dudó en contestar.

"Ahí me llamó, me dijo que tuvieron un año hermoso, y me dijo que no fue por la distancia, porque él está trabajando en España, que se estuvieron conociendo. Me dijo que aprovecharon todos los momentos que podían estar juntos pero no funcionó como pareja. Fue todo en armonía, y dijo ‘cualquier persona que me pregunte por él le voy a hablar bien porque es un tipo extraordinario", cerró contando la periodista.

Si bien se sabía por palabras de ella la ruptura de la pareja, en las últimas horas quien habló y fue Joaquín Furriel en Socios del Espectáculo. El actor dejó en claro que "Llevé la separación muy bien. Nosotros nos conocimos, después yo empecé a viajar, y me parece que lo lindo es que los dos nos dimos cuenta que no funcionaba".

La palabra de Joaquín Furriel luego de la separación con Guillermina Valdés

Luego agregó: "Nos estábamos conociendo. Hay veces que funciona y hay veces que no", consultado por las razones de la separación, Furriel subrayó que "Me niego a entrar en terrenos indiscretos porque no es mi estilo, pero simplemente no funcionó", concluyó.

La cronista le preguntó cómo se encontraba la relación con Guillermina luego de la separación y allí él expresó: "Sí, bueno, a veces nos hemos hablado. Yo tengo una excelente relación con ella, la quiero mucho. Todas las personas que uno conoce en la vida, por algo uno las conoce, tiene un valor. Así que estoy agradecido de haberla conocido. Pero bueno, simplemente no funcionó", cerró.