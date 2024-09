Flor Bertotti y la nostalgia de los 2000 se apodera de 12 Movistar Arena

Florencia Bertotti lleva cuatro de sus doce Movistar Arena y en cada uno de los shows el hilo conductor es la nostalgia y la emoción. Es que la presentación en vivo de las canciones de Floricienta llevan a que el público rememore recuerdos de casi 20 años atrás.

En una puesta despampanante con casi 10 cambios de vestuario Flor Bertotti recorre las canciones de Floricienta, como así también de Nini y de su carrera solista.

“Hola, Buenos Aires. Muchas gracias a todos por estar acá esta noche. Estamos muy emocionados, no podemos creer lo que vivimos, la emoción, las ganas, la alegría”, fue el saludo que generó una ovación de las casi 12 mil personas presentes en el Movistar Arena.

Florencia Bertotti realizará 12 shows en el Movistar Arena.

“De verdad, para todos nosotros estar hoy acá cantando con ustedes tantos años después es como un montón. No entendemos mucho qué pasó. No soltamos. Quedamos ahí como trabados, enganchados, pero es lindo. Esta noche vamos a cantar las canciones que todos conocemos, esas que nos ponen la piel de gallina cuando escuchamos un acorde y ya nos la sabemos de memoria, aunque no la hayamos escuchado en un montón de tiempo”, agregó Flor Bertotti antes de cantar "Hay un cuento", una de las más cantadas que fue parte de la serie creada por Cris Morena.

Florencia Bertotti tuvo varios cambios de vestuario.

Las pantallas fueron protagonistas del show porque se proyectaron varias imágenes de gente cantando y mostrando en redes sociales su amor y fanatismo por Floricienta. Además Flor contó que "en pandemia me hice youtuber" y aparecieron imágenes de las entrevistas que hizo con excompañeros. El estadio estalló en un grito cuando apareció junto a Juan Gil Navarro y la gente comenzó a corear "Freezer, Freezer", tal el nombre que llevaba en la tira juvenil.

La música siguió con ‘Enorme dragón’, ‘Te siento’, ‘No te importa’, ‘Quédate conmigo’, ‘Ven a mí’, ‘1,2,3’, ‘Corazones al viento’, ‘Qué esconde el conde’, ‘Chaval Chulito’ y 'Kikiriki’, entre otros. Dos temas muy cantados y que más emoción generaron fueron ‘Mi vestido azul’ y ‘Y así será’.

Las pantallas se llenaron de Flores Amarillas antes que Florencia Bertotti cante esa canción.

‘Flores amarillas’, el tema más emblemático de la ficción que hace veinte años emitía El Trece, fue el gran protagonista de la noche ya que casi todos los presentes tenían una vincha con margaritas y luces -que no venían incluidas con las entradas-.

El espectáculo duró cerca de una hora y media y finalizó con el bis ‘Tic Tac’ y ‘All You Need Is Love’ para despedirse de los presentes. Federico Amador, esposo de Florencia Bertotti, estuvo de invitado en el show.

La maratón continúa el 15, 16, 22 y 23 de octubre, 8 ,9, 25 y 26 de noviembre, para coronar el tour con un gran show el 7 de diciembre en el Estadio Unico de La Plata, para el cual todavía hay entradas disponibles. Además se presentará el 3 de noviembre en el Estadio Padre Martearena de Salta y el 1 de diciembre en el estadio de Bocas de Corrientes.