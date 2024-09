El gesto de Alfredo Casero con dos conocidos conductores tras irse furioso de un programa

Tras abandonar indignado el programa Poco correctos (El Trece), Alfredo Casero se disculpó con el Pollo Álvarez y el Chino Leunis, y reconoció que actuó con furia por un malentendido.

La situación se había originado cuando Leunis le comentó a Casero que el humor de Cha Cha Cha ha "envejecido" bien en comparación con otras propuestas que no han resistido el paso del tiempo y los cambios de paradigmas.

Ante la mirada atónica del Chino Leunis y el Pollo Álvarez, Alfredo Casero plantó la entrevista en pleno vivo, y poco más tarde asumió que fue un error.

"Este es un mensaje para Leunis y el Pollo Álvarez. Discúlpenme, nobleza obliga, tengo que pedirles perdón por una mala interpretación mía, que quiero creer que es una mala interpretación", comenzó el artsta.

El mensaje de Alfredo Casero para el Pollo Álvarez y el Chino Leunis

Luego Alfredo Casero explicó: "Cuando vos sentís que estás haciendo una cosa, como nosotros Cha Cha Cha por primera vez, y yo diciéndote que no es así porque no puede volver a hacerse porque siempre es nuevo lo que hacemos, que hasta me dolió pensar que envejece".

Sobre el final de su pedido de disculpas al Pollo Álvarez y el Chino Leunis, Alfredo Casero remarcó: "Esto no envejece, lo que pasa es que las generaciones posteriores no hicieron nada de este estilo. A mí me hubiese gustado ver otra cosa, así que por favor discúlpenme y cuando quiera iré al programa si les interesa".