Yuyito González reveló cómo le dice Javier Milei en la intimidad y sorprendió a todos

Desde que Javier Milei y Yuyito González confirmaron su relación, han demostrado su amor en distintas ocasiones. Pero es la actriz quien se refiere más seguido a su relación. La conductora de Empezar el día, siempre cuenta alguna que otra cosa de su romance con el presidente de la Nación Argentina y sus comentarios siempre dan de qué hablar.

Este lunes, en el comienzo de su programa, la exvedette se refirió nuevamente al mandatario y reveló detalles muy picantes de su relación con Javier Milei. Yuyito enseñó un busto del líder de La Libertad Avanza y habló sobre él.

La actriz estuvo presente en la presentación del Presupuesto 2025 el pasado domingo 15 de septiembre.

"Lo extraño tanto que me traje el busto de él. Hay cien de estos, nada más, soy una de las privilegiadas", expresó la conductora. "Hola, mi vida, ¿cómo estás? Me tuve que traer el busto tuyo, el mío me lo traigo todos los días", bromeó la actriz mientras le hablaba al busto.

Luego, Yuyito González hizo una confesión sobre su intimidad con el presidente: "¿Saben una cosa? Una intimidad les cuento. ¿Sabes cómo me dice? 'La máquina', por la delantera de River, la histórica, que es la delantera más famosa de la historia".

Esto fue lo que contó Yuyito González en Empezar el Día sobre su intimidad con Javier Milei

Luego, cuando enseñaron una foto de la histórica delantera del equipo, ella consultó: "¿Esta es la delantera? A ver, escríbeme los nombres, porque él me los dice, pero él me dice 'yo fútbol mucho no, pero ahora le voy a prestar atención a la delantera'".

"¡Mirá vos con lo que me compara! Es un piropo, ¿no? ¡Es un piropazo que me diga 'La máquina'! ¡Te amo, mi amor!", cerró la actriz.