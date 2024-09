Las duras denuncias contra Roberto García Moritán que habrían influido en la tensión con Pampita

Mientras crecen las repercusiones sobre la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán, este viernes en LAM (América), Yanina Latorre dio detalles sobre las denuncias en contra del funcionario del Gobierno porteño que habrían influido en la tensión con la modelo.

"Este es uno de los grandes problemas que él tiene con la política. Yo creo que una de las cosas que fue hinchando a Pampita, fue el tema de la imagen de ella. Él empezó a tener problemas, entró medio torcido en la política, porque primero estaba con los radicales, transó y le dejó el lugar a Lousteau. Después tansa también con Jorge Macri para meterse ahí, le terminan dando este ministerio de Desarrollo Económico, y se mandó bastante cagadas. De hecho, en un momento todo Palermo estuvo empapelado con carteles enormes que decían ñoquis a la García Moritán porque tiene una causa porque habría nombrado 184 personas en el poco tiempo que lleva en el cargo", comenzó la panelista sobre la compleja situación en la que estaría el marido de Pampita.

Luego, Yanina Latorre siguió apuntando contra Roberto García Moritán al explicar: "Intentó meterse en la obra pública y no pudo, hizo bastantes pelotudeces. Lo fueron agarrando, en el Gobierno de la Ciudad no están contentos con él. Jorge Macri no está contento con él".

Las denuncias contra Roberto García Moritán por su desempeño en la política

Pero eso no es todo. Según la integrante de LAM, el funcionario enfrenta una nueva denuncia por "lavado de dinero". "Él en su campaña alquiló la casa de Maradona, que es una casa que tiene un valor de un millón de dólares, y con la persona que negoció el valor del alquiler para esa campaña fue 1 peso. Se supone que hay algo raro, que lo podría haber pagado en negro. La denuncia es compleja, tiene 10 páginas", detalló Yanina Latorre sobre la nueva causa que involucraría a Roberto García Moritán.

Finalmente, y tras haber blanqueado su crisis con Pampita, según la panelista el funcionario "se la veía venir". "En este momento, en la calle Uspallata, sede central del Gobierno de la Ciudad, están reunidos definiendo el futuro de García Moritán, quieren que renuncie, pero hay un sector que quiere que pase todo este escándalo. Y además, están odiados porque dicen que no labura, que boludea, y hay mucha sospecha de corrupción con contratos voladores", concluyó Yanina Latorre.