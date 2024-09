Pamela David confesó que lo "dio todo" para que Milei no ganara las elecciones

Pamela David, una de las conductoras estrellas de América TV, habló sobre el presidente Javier Milei en una entrevista que dio a Radio con Vos, durante el programa matutino conducido por Jairo Straccia, Buenas Tardes China.

Si bien no es su tarea diaria la de opinar sobre política, la pregunta sobre la coyuntura del periodista la llevó a opinar sobre la el actual presidente y fue contundente con lo que piensa.

Pamela David no aprueba las ideas de Javier Milei

"Quiero ser más misericordiosa con Javier Milei, porque no creo que sea él quien toma las decisiones" comenzó. A su vez, recordó cuando el ahora presidente iba como panelista a alguno de los programas, y la situación violenta que tuvo contra Sol Pérez. "Me he peleado porque era misógino contra Sol Pérez... el respeto se construye" lanzó.

Además, aseguró que el año pasado, durante la campaña presidencial, lo "dio todo para que no ganara Javier Milei" porque no le gustaban sus propuestas. "Nunca me metí en política" pero también dijo que no le gusta que se proponga que "rompamos todo".

"No me sentía identificada con la marea verde, pero con el tiempo aprendí a valorarlo, a respetarnos. Por eso cuando la propuesta es romper todo, no me gusta" continuó con su explicación, ante la escucha de Jairo Straccia.

Por último, aseguró que acepta que Milei haya ganado, pero que lo que llamaban "la campaña del miedo, es verdad, está sucediendo" y que es su deber "decir lo que está pasando" incluso aunque la línea de su programa vaya por otros temas. De esta manera, Pamela David fue contundente sobre lo que piensa de Javier Milei, aunque espera también "estar equivocada".