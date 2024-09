La picante confesión de Pamela David que dio que hablar: "Yo tuve doble vida y soy re buena para..."

Hace pocos días en la sección Webeando con Naty de Desayuno Americano (América TV), Pamela David reveló que hace algunos años recibió una propuesta indecente.

"Estaba en una provincia del norte y me preguntaron cuánto cobraba. Fue muy incómodo, después también entendí que era un poco el papel que una vendía. ¡Pero después lo entendí, en ese momento no me gustó! No fue nada divertido", contó la conductora del ciclo.

Pero ahora, la modelo hizo otra confesión sobre su pasado que dio que hablar. Y es que en la sección que conduce Natalie Weber, hablaron sobre la capacidad que tenían algunas personas para tener amantes.

Allí, Pamela David reveló: "Yo tuve doble vida y soy re buena para tener amante".

"Para tener, para ser amante no sirvo. Yo soy primera o nada. O sea, lo hice, ¡y me salió perfecto! Pero hoy tengo una responsabilidad emocional que sería incapaz. Pero no, en ese momento no estaba enamorada de ninguno, ¡por eso tenía dos!", explicó la conductora.