La respuesta de Susana Giménez sobre el duro ajuste que propone Javier Milei y su tajante definición sobre Alberto Fernández

A días de su gran regreso a la televisión, Susana Giménez dialogó con LA NACION y más allá de referirse a la vuelta de su clásico programa de juegos, sketches de humor y musicales; la diva también se explayó sobre lo que piensa sobre Javier Milei y Alberto Fernández.

Por un lado, Susana confirmó durante la entrevista con Pablo Mascareño que Milei estará como invitado en en su ciclo próximamente. “Me gustaría que venga con Yuyito, porque él de política habla permanentemente, va a todos los programas; creo que si vinieran juntos sería una cosa diferente”, anticipó la conductora sobre el mano a mano que tendrá con el presidente.

Luego, consultada sobre si piensa que el ajuste que propone actualmente Javier Milei resulta extremo para la gente, Susana Giménez se sinceró: "Sí, pero también es cierto que él lo anticipó. Yo no lo voté, voté a Patricia (Bullrich), pero, cuando comencé a ver todo lo que hacía, me pareció brutal".

Susana Giménez ratificó que recibirá próximamente a Javier Milei en su programa. Foto: Captura de video Ciudad Magazine.

Esperanzada con la gestión del líder de La Libertad Avanza, Susana Giménez enfatizó: “Milei echó a ´ñoquis´ del Estado; de cada negocio que fue descubriendo, salía pus de adentro, estaba todo podrido. Desde los punteros hasta los ministros, todo el mundo afanaba, era un asco. Dijo todo lo que iba a hacer y por lo que íbamos a pasar, recuerdo que anunció ´será muy duro, pero luego veremos salir el sol´, le creo”.

Mientras que siguiendo con su defensa a la gestión de Javier Milei, la conductora sostuvo: "Si hay alguien que sabe de economía es él. Tenemos que confiar porque, de lo contrario, nos vamos “a la miércoles”. Habló del ajuste y que íbamos a tener que ponernos un cinturón hasta reventar, que es donde está la gente ahora, pero que después la situación de la Argentina se iba a arreglar. En cinco meses bajó la inflación del veinticinco por ciento a cuatro. No se puede creer".

Por otro lado, sobre la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, Susana Giménez se limitó a decir: "Ahí no me meto, son cosas privadas, son de matrimonio. Además, yo no vivía en la Argentina en ese momento. Creo que el tema agota. Está lleno de opiniones, hasta pagadas. Es un horror que, encima de la presidencia que hizo, haya que agregarle esto. Es increíble, en otros países miran con los ojos abiertos, no pueden creer que un presidente le pegue a la mujer, es una locura”.

Susana Giménez calificó a Alberto Fernández de "mamarracho". Foto: Facebook Fabiola Yañez.

Por último, sobre los episodios de violencia por los que Alberto Fernández fue acusado ante la Justicia, Susana Giménez remarcó: "Ya sabrá la Justicia qué tiene que hacer. Lamento que él haya abierto el Ministerio de la Mujer, con mil empleados, que es lo que creo que tenía, mientras las mujeres se morían todos los días y nadie se acercaba para ayudarlas. Levantaba el dedito y decía que no iba a permitir que los hombres les pegaran a las mujeres, pero lo hacía cuando llegaba a la casa. Una vergüenza, un mamarracho".

