El fuerte accidente que sufrió Santiago Talledo mientras iba en moto: "Es muy fuerte"

Santiago Talledo es uno de los personajes del momento en el programa "Nadie Dice Nada" que se emite a través de Luzu TV, el actor comparte equipo con Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña y con Momi Giardina con quien tiene una gran amistad. En las últimas horas Santi sufrió un fuerte accidente mientras se encontraba andando en su moto y rápidamente fue a auxiliarlo la bailarina que supo estar en el Bailando por un Sueño.

Todo quedó retratado en las historias de Instagram de Momi en donde tiene más de 1 millón de seguidores. Ambos tienen una gran amistad fuera de lo que es el ámbito profesional y pasan mucho tiempo juntos compartiendo diferentes momentos. Al tener este percance, su compañera de Luzu salió rápidamente a ayudarlo.

El sábado por la noche, Momi sorprendió a los seguidores cuando subió un clip donde se puede observar al actor descalzo y sentado en el sillón de la casa. Ella no dudó en retratar el complicado momento por el que estaba pasando Talledo y en el medio hubo risas y gritos de dolor por parte del actor que se estaba curando el tobillo.

El doloroso momento de Santiago Talledo tras caerse de la moto. Foto: Captura de pantalla/Instagram @momigiardina

En el video se la puede escuchar a la bailarina expresar "Alguien se cayó de la moto... Hay dios", comenzó contando. Luego agregó que "le dije que yo lo iba a curar y no puedo puedo... Es muy fuerte". Mientras veía como se curaba por sus propios medios su amigo, ella le consultaba si le dolía y los gestos del actor no dejaba duda de la respuesta.

En el medio de todo eso, Santiago no dudó y expresó: "Tropezón no es caída. Me arde", comentó uno de los integrantes de Luzu TV. Luego resposteó el video en su propia cuenta de Instagram. Horas después compartieron un posteo donde aparecían ambos junto a Nacho Elizalde y otras integrantes de la productora.