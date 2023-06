Santiago Talledo reveló que sufrió depresión y ataques de pánico

En la trama de Argentina tierra amor y venganza, en su segunda temporada, se destaca la historia de Santiago Talledo, que protagoniza una pareja homosexual, que no era tan común y lamentablemente bien visto en la década del 80, donde está anclada la serie.

El actor charló con Pronto y se desnudó de cuerpo y alma al exteriorizar una serie de padecimientos que atravesó a la largo de su vida, que se vinculan con la salud y el bienestar mental. Así reconoció que estuvo bajo tratamiento psiquiátrico durante un largo periodo.

Talledo abrió su corazón.

A la hora de señalar un inicio, un punto de comienzo de estas emociones negativas, Santiago contó: “Era muy chico. Empecé a estar muy mal a los 12 años, que fue cuando comencé a tomar medicación psiquiátrica y estaba todo el día entre psicólogos, psiquiatras, medicaciones de todo tipo y terapias. Como tuve anorexia nerviosa, iba a nutricionistas, médicos, deportólogos. Sentía que me asfixiaba con la comida y que no podía respirar”.

Con mucha valentía, el ex Patito Feo admitió que transitó por ataques de pánico profundos, que le trastocaban toda su cotidianidad. “Todo el tiempo sentía que me moría y me moría, eh. Literal. Era todo el tiempo y lo peor es que esa sensación era diaria. Estaba todos los días mal”.

En la continuidad del duro relato de su experiencia, Santiago expresó: “El tema de la salud mental fue cada vez peor, comencé a ir a psiquiatras y me empezaron a medicar muchísimo. Probaban de todo: antidepresivos, estabilizadores del ánimo, ansiolíticos”.

Y en cuanto a las secuelas, lo que producía todo eso, Santiago esquivó los tapujos y narró con total honestidad: “Eso me imposibilitaba todo: no podía salir de mi casa y del colegio me volvía todo el tiempo porque no podía estar ni siquiera en clases”.

Santiago se separó su novio que conoció en ATAV.

Como si fuese poco a todo lo que acontecía en su interior, el actor tuvo que lidiar con los comportamientos sociales de la adolescencia. “No solo por mi orientación sexual sino también por mi salud mental. La pasé muy mal y los primeros años de la secundaria fueron un infierno para mí en todo sentido”, confesó.

Respecto a cómo repercutió en su época de Patito Feo, Santiago especificó: “Tomaba la medicación a escondidas y no quería que nadie me vea por miedo a que se enteraran que estaba mal y me saquen de la novela. No podía comer nada afuera y de los millones de shows que hicimos con el elenco, a muchos me los perdía porque no podía salir al escenario por mis ataques de pánico”.