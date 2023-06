¿Qué pasó? Se terminó el amor entre Santiago Talledo y Toni Gelabert de ATAV 2

En medio de la segunda temporada de ATAV 2, son cada vez más fuertes los indicios de que Santiago Talledo y Toni Gelabert habrían terminado con su historia de amor, que llevaba un año de relación.



Los rumores de separación no tardaron demasiado en instalarse luego de que se observaran algunos indicios y algunas indirectas en las redes sociales por parte de los actores de la ficción de Canal 13.



En ese sentido, la cuenta de Instagram @lomaspopucom reveló que Santiago Talledo y Toni Gelabert ya dejaron de seguirse en las redes sociales y tampoco aparecen las etiquetas con sus nombres en las publicaciones.

Las pruebas de que Santiago Talledo y Toni Gelabert terminaron con su relación. Foto: @lomaspopucom.



En un posteo de Instagram, la mencionada cuenta escribió “dolor país”, para revelar el fuerte indicio de que se habrían separado. En tanto que en un siguiente posteo, agregó otra prueba que certifica que, mínimamente, hay una crisis.



“Acá tendría que estar la etiqueta de Toni, pero no aparece porque hubo bloqueo”, explicó el usuario de Instagram, mostrando una foto de Santiago Talledo en la que ya no aparecía etiquetado su ex pareja.



Pero eso no fue todo, ya que, horas más tarde, el ex actor de Patito Feo subió una historia de Instagram con una parte de la canción “Desafiando al Destino”, de la cantante María Becerra. “Y abrazarte, mirarte y sonreír. Como antes, dormirme junto a ti”, dice la letra que compartió.

“Viento esto que subió Santi y después borró, todo indicaría que fue Toni quien habría terminado con la relación”, consideró el usuario de Instagram que sacó a la luz las pruebas de la ruptura.



No obstante, ni Santiago Talledo ni Toni Gelabert se expresaron al respecto en medio de tantos rumores, indicios, indirectas y pruebas de que habría una crisis. Mientras tanto, los fanáticos están a la espera, atentos a los siguientes movimientos en las redes sociales.