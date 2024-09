Viviana Canosa vuelve al ruedo en los medios con nuevo equipo y en un atípco día

El próximo sábado 14 de septiembre, Viviana Canosa hará su esperada vuelta al ruedo en los medios como parte de la programación de Radio Rivadavia. A diferencia de otras oportunidades en que la conductora ha contado con un ciclo diario, ahora saldrá al aire una vez por semana, de 8 a 11.

En su regreso a la escena, Viviana Canosa estará acompañada según anticipó Pablo Montagna desde La Nación, por Javier García, Francisco Martínez González y Juan Manuel Dragani.

Viviana Canosa vuelve a los medios el próximo sábado. Foto: Instagram @rivadavia360.

Esta experiencia radial es el primer paso del año de Canosa en los medios, ya que a fines de 2023 la periodista dio un paso al costado tanto de LN+, como de El Observador 107.9.

En el caso de la mencionada radio en la que se desempeñó el año pasado, Viviana Canosa no logró pactar con los directivos el horario que ella había solicitado. "Me había puesto de acuerdo, pero ayer me dieron marcha atrás con algunas cosas que había pedido y decidí que me tengo que ir porque no me cierran las cosas que me proponen", explicó la periodista.

Viviana Canosa retorna a los medios tras su salida de LN+ y El Observador. Foto: Captura de video LN+.

Recordemos que en 2023, Canosa tuvo un año agotador en los medios ya que luego de que su programa en radio El Observador, corría a LN. "Hago mis programas y los produzco, hago todo... y ayer me dijeron acá que no se podía hacer el cambio de horario que quería", argumentó la conductora.

Poco después, Viviana Canosa confirmó también su baja de LN+ expresando: "Siento que no está mal que termine porque yo no estoy tan contenta con lo que está pasando, no estoy en la luna de miel (refiriéndose a la gestión de Javier Milei) y a veces es un poco incómodo lo que yo digo, soy muy políticamente incorrecta. Está bueno que pare y relajarme un poco". A partir de ese momento, la comunicadora entró en un paréntesis en su labor en los medios, pausa que concluirá este próximo sábado con su retorno en Radio Rivadavia.