La confesión de Julieta Pink sobre cómo es trabajar con su hermana

En la carrera radial de Sebastián Wainraich hay alguien que se mantiene firme a su lado: Julieta Pink. La locutora se dio un gusto enorme en el último tiempo: tener su propio programa (Punto Caramelo) junto a su hermana, Sol Rosales.



En una charla con La Nación, Julieta Pink reveló cómo comenzaron tanto ella como su hermana en el mundo de la locución. “Nunca habíamos hecho radio juntas. Cuando empecé a estudiar locución, en 2001, ella me esperaba despierta a que yo volviera del COSAL, casi a medianoche, y me hacía compañía mientras yo cenaba y le contaba lo buena que estaba la carrera. Le decía que la hiciera, que era una experiencia hermosa y se aprendía un montón”, recordó.

“La pasé genial. Y de chicas jugábamos a hacer radio, con otra amiga. Sol, al final, estudió en el ISER. Teníamos ganas de trabajar juntas, pero no era un pendiente”, agregó Julieta Pink, explicando qué significa para ella compartir la pasión con su hermana.



“En las notas me preguntaban qué me faltaba hacer y para dar una respuesta yo decía: ‘Trabajar con mi hermana’. No es que tenga pocas aspiraciones, sino que estoy siempre contenta con lo que hago y las cosas que aparecieron en la vida me sorprendieron sin desearlas y las agarré”, comentó la locutora.



“En pandemia, cuando nació Urbana Play, surgió la posibilidad de hacer un programa los sábados a la mañana y se dio, por eso el nombre Punto Caramelo también. Con Sol nos llevamos re bien”, siguió Julieta Pink.

Por último, la comunicadora aseguró que la relación con Sol Rosales en la radio es cada vez mejor y que, incluso, el vínculo fluye como cuando no están al aire, dado que Julieta Pink contó también que son muy unidas.



"La relación está cada día mejor, porque cada vez en el aire somos más como en la vida. Las dos somos profesionales, le tenemos mucho respeto al micrófono y es todo un desafío que el programa no se nos vaya por el lado formal. Nos divertimos mucho y a veces lloramos de risa al aire”, cerró.