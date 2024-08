Marley contó el mayor miedo de Mirko y sorprendió: “No podía dormir porque…”

La vida de Marley cambió para siempre con la llegada de su hijo Mirko. Y ahora, con el futuro arribo de Milenka, aún más. Sin embargo, el conductor de Survivor Expedición Robinson estuvo en A la Barbarossa y contó detalles sobre el mayor de sus hijos.

Antes de saber que tendría una hermana, Mirko le dijo al conductor que no podía dormir. Ante esto, Marley le preguntó los motivos y el pequeño adujo estar preocupado porque "me di cuenta que vos, cuando yo tenga 50 años, vos vas a tener 100 años. Y si vos ya no estás más, yo voy a estar solo".

Ante esto, la respuesta de Marley fue: "No, siempre vas a tener un montón de gente que te quiere. Yo voy a estar siempre. Pero además está el tío, y un montón de gente más". Luego, el conductor habló del tema de los celos del niño con su hermanita: "Por momentos tiene sus cositas a veces, pero no, está contento. Él lo ve más como una cosa de protector, de que la va a proteger y la va a cuidar".

El pequeño Mirko con la camiseta de la Scaloneta

Este año, Marley regresó a la pantalla chica. El famoso conductor retornó a Telefe en junio con un especial de Por el mundo en el marco de la Copa América 2024. Al finalizar el torneo, días después el canal de las tres pelotas dio comienzo a la tercera temporada de Survivor, Expedición Robinson, un reality de supervivencia que no se transmitía desde 2001.

También en A la Barbarossa, el presentador habló sobre Survivor, Expedición Robinson y contó cual fue la peor experiencia que vivió mientras grababa el reality.

Padre e hijo

"Los participantes viven ahí y están aislados totalmente. Yo sí estaba en una casa, pero teníamos cincuenta minutos de lancha, y después atravesamos toda una selva para llegar a los juegos, porque por las olas no se podía desembarcar ahí. En el programa, hay dos tribus: el equipo norte (rojo) y el equipo sur (amarillo). Lo peor que me pasó fue que una noche, yo vivía solo en la casa que no tenía ni puertas ni ventanas y empecé a escuchar un aleteo adentro de mi cuarto. Prendí una luz y había un murciélago. Así que busqué una camisa, se la tiré encima, lo empaqueté y después lo solté afuera, pero no podía dormir con él. Tampoco teníamos baño cuando filmábamos, así que teníamos que ir a hacer por ahí y apareció una serpiente verde fosforescente, que decían que eran súper peligrosas, pero se fue".