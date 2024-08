El cambio rotundo en Telefe para "ayudar" a Survivor a repuntar el rating

Hace más de veinte días que Survivor: Expedición Robinson está al aire en Telefe y el rating no termina de convencer a sus directivos. Por eso, el área de programación del canal de las pelotas decidió dar un giro radical y “reinventar” el reality que conduce Marley.

¿Qué hará Telefe en los próximos días? De alguna manera, copiar el formato de debate que tan bien rindió con Gran Hermano. Así, a partir de esta semana se sumará a la grilla un día más de programa pero que no mostrará nada de lo que pasa en la selva.

El viernes 9 de agosto Suvivor suma un nuevo programa con panelistas. Instagram Marley.

En lugar de transmitir las grabaciones de la isla, el nuevo día de Survivor: Expedición Robinson que arranca el viernes 9 de agosto será un debate con Marley a la cabeza y analistas como Juariu, Fede Bongiorno y Pía Shaw.

A la vez, de ahora en adelante se presentará en esa emisión el último participante eliminado para responder las preguntas de los panelistas y develar lo sucedido, aunque haya ocurrido un año atrás.

La polémica eliminación de Giselle dio la idea a Telefe de poner al aire un debate de Survivor. Instagram Marley.

Cabe destacar que la idea de sumar un día más a las transmisiones de domingos a jueves surgió luego de la controversial salida de Giselle Margonari, que quedó fuera de la competencia a raíz de una jugada de sus compañeros que hizo un considerable revuelo en redes sociales.

“Siento que tejieron un montón por atrás, no sé qué les habrá molestado tanto de mí, algo de mi personalidad, seguro”, se lamentó Giselle, de 42 años, sobreviviente de la tragedia de Cromañón, al enterarse de que había sido eliminada, luego de un plan urdido por Mauro.

Uno de los juegos del reality de supervivencia que conduce Marley. Instagram Marley.

“No imaginé irme tan pronto del programa, siento que me quedaron como un montón de cosas inconclusas. Acabo de quedar eliminada y para mí es muy pronto, pero me dejó una experiencia de vida que es algo único”, dijo además la participante, mientras que el responsable de sacarla señaló, al día siguiente: “Es un juego, se juega así, engañando y mintiendo”.

Julián Weich fulminó el Survivor de Marley

A finales de julio, Julián Weich pasó por Intrusos y, desde su experiencia por haber conducido Expedición Robinson analizó la actualidad de Survivor, el programa actual de Marley. Contundente, Julián desmenuzó con duros conceptos al envío que se ve por la pantalla de Telefe.

Sin pelos en la lengua, Weich sostuvo: "La verdad es que no lo vi, sí un flash porque te invade la información. Yo lo que volvería a hacer es el Robinson original, porque es el que yo aprendí a hacer y me gustó a mí que, además, tiene trece capítulos ¡Todo cambió! Pero me parece que no hay que perder la esencia del mensaje, de la comunicación, del respeto”.

“En el que yo hice los concursantes tenían la fantasía de vivir en una isla, compitiendo con gente por la supervivencia. No sé, en mi Expedición Robinson se anotaban para sobrevivir, pero en este los participantes se anotaron porque quieren ser famosos. Es distinto", sentenció.