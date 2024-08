Malena Guinzburg reveló cómo Silvio Rodríguez intentó conquistarla

Es de público conocimiento que Malena Guinzburg, la hija del reconocido periodista fallecido en el 2008, es fanática del cantante cubano Silvio Rodríguez. Pero lo que no se sabía era que ella compartió un momento íntimo con él.

La comediante fue invitada al programa de Sebastián Wainraich, La Noche Perfecta por canal Trece, y reveló cómo fue que terminó en la habitación de hotel de Buenos Aires en la que se hospedaba el cubano, mientras él estaba en bata.

“Yo era muy fanática de Silvio... yo lo conocí”, comenzó contando Malena. Sebastián sorprendido ironizó: “Silvio Rodríguez, un trovador cubano en los años 80', símbolo para la centroizquierda”. “Pero a mí me gustaban más las canciones de amor que las revolucionarias”, afirmó Guinzburg.

La actriz empezó a contar cómo fue el momento en el que conoció a su ídolo: “Salí de un recital con uno que me gustaba también. Estábamos caminando, pasamos por la puerta de un hotel y lo vimos entrando a Silvio. Y entonces fue como ‘ay, lo queremos conocer’. Pregunté en la recepción si lo podíamos ver, pero me dijeron que no”.

Malena Guinzburg en La Noche Perfecta

“Señor Silvio Rodríguez, por favor comunicarse con Malena Guinzburg y el teléfono, nada más”, dijo la standupera. Malena era menor de edad y vivía con sus padres, al otro día antes de ir a la consulta con su psicóloga ocurrió lo que jamás pensó que pasaría, sonó el teléfono.

“Atendí y escuché ‘con la señorita Malena’. Lo primero que pensé fue que era mi amigo que se hacía pasar por él. Me dice ‘bueno... ¿vives cerca del hotel?’”, continuó la artista. En ese momento Wainraich alertó: “Pero pará, vos eras menor”. “Pero Silvio no sabía nada”, sostuvo la entrevistada.

Y continuó: “Lo llamé a mi amigo porque sentí que tenía que avisarle porque habíamos ido juntos. Y él vino con la novia, que era mi mejor amiga. Cuando llegamos al hotel, me dicen ‘bueno, pasá vos, no ella, porque Silvio quería ver a Malena’”.

“Me hacen subir a la habitación y me abrió Silvio Rodríguez en bata. Yo creo que al toque que me vio dijo ni en pedo... hay gente que me dice que era muy chiquita, que era menor”, bromeó Guinzburg. El conductor dándole la derecha al cantante finalizó: “Está bien, Silvio tiró la caña y dijo ‘es menor, me corro’”.