La tremenda confesión sexual de Malena Guinzburg: "Me comí a varios..."

En su visita a Noche al Dente, en la pantalla de América, Malena Guinzburg sorprendió al hacer varias confesiones picantes: reconoció que tuvo amoríos con varios famosos, aunque siempre se mantuvo en la discreción.



“Me comí a varios famosos y nunca se supo”, decía la portada de una revista que Fernando Dente le mostró a la invitada, dándole el pie para que se explayara, aunque seguramente con la certeza de que no daría nombres.



“Está mi sobrino acá”, dijo Malena Guinzburg, intentando poner un freno. “No voy a hablar de mi vida privada. ¿Cuál es la pregunta?”, planteó ella. “No, ninguna. ¿Tenés ganas de contar algo?”, le repreguntó el conductor del programa.



Con el humor que la caracteriza, la invitada no reveló ningún nombre, pero consiguió que el ida y vuelta con el presentador del programa fuera muy entretenido. No obstante, igualmente lanzó algunas confesiones.



“No, no voy a contar que estuve con Leo Sbaraglia, con Brad Pitt, con todos los galanes...”, comenzó bromeando Malena Guinzburg. “Con El Chino Darín...”, dijo Fer Dente. “Sí, bueno, El Chino Darín... Después también estuve con el padre”, continuó ella.

Malena Guinzburg, en Noche al Dente. Foto: captura de TV.



Luego, seriamente, el conductor del ciclo de las noches de América, sabiendo que no revelaría nombres, le pregunto de qué rubros eran esos famosos con los que había tenido romances, algunos más duraderos que otros.



“¿Periodistas?”, preguntó Fer Dente. “No, periodistas no”, contestó ella. “¿Actores?”, siguió él. “Puede ser”, afirmó ella. ¡Adentro!”, celebró el conductor. “¿Deportistas?”, consultó. “Puede ser”, volvió a afirmar Malena Guinzburg. “¿Políticos?”, preguntó Fer Dente. “No, ni en pedo”, negó la invitada. “¡Afuera!”, gritó el presentador.