Revelaron el verdadero motivo del distanciamiento entre Ova y Gabriela Sabatini

Hace unas semanas se casaron, luego de seis años de relación, Oriana Sabatini y Paulo Dybala. Si bien se habló mucho del amor entre la cantante y el futbolista, uno de los temas centrales fue la ausencia de Gabriela Sabatini, distanciado de su hermano Ova.

Justamente, el papá de Oriana y pareja de Catherine Fulop se refirió a esta ausencia dolorosa en una charla con Socios del Espectáculo, en la previa al casamiento que tuvo más de 300 invitados en el Haras Dok de Pilar, en la provincia de Buenos Aires.

Ova Sabatini, Oriana Sabatini, Paulo Dybala y Catherine Fulop, en el casamiento. ¿La gran ausente? Gabriela Sabatini.



“No me gusta, pero entiendo cómo es esto y sabía que iba a pasar. De verdad, no quiero hablar del tema. Sí, les voy a decir que no va a venir. Para mí es un tema muy, muy triste, y me quiero enfocar en la felicidad. Tengo que aceptar el hecho y seguir adelante”, había dicho en ese momento Ova Sabatini.



Ahora, Mariana Brey, panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, contó cuáles son los verdaderos motivos del distanciamiento entre Ova y Gabriela Sabatini, que parece no tener retorno a esta altura.



“A Ova se lo notó muy dolido, no sólo por la muerte de su madre, lo cual mencionó en la llamada telefónica que tuvo acá, sino también cuando habló del tema de su hermana. Dijo que le dolía mucho”, explicó Mariana Brey.

Ova y Gabriela Sabatini están más distanciados que nunca.



“Uno de los conflictos puntuales que dividió a estos hermanos tiene que ver con la relación con la madre. Ova se hizo más cargo de ella que Gabriela, obviamente por una cuestión de distancia, no por otro motivo”, agregó la panelista sobre la situación familiar de Ova y Gabriela Sabatini.



“En su momento, cuando Gabriela decidió irse a vivir al extranjero, quiso llevarse a su mamá, pero las personas mayores están acostumbradas a una determinada vida y por eso la madre decidió no ir”, explicó finalmente Mariana Brey.