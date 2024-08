El video viral por el que dicen que Furia no puede ingresar al Cantando 2024: "Bochorno"

En los últimos días se filtró que está todo dado para lo que será el retorno del Cantando 2024. Esto provocó que salieran a la luz algunos de los nombres que baraja la producción para participar del reality. Entre ellos se encuentra el de Furia Scaglione, quien viene de causar sensación en Gran Hermano. Sin embargo, salió un video a la luz y la fulminaron marcando que no está capacitada para ingresar.

Luego de haber cautivado a miles de fanáticos con su personalidad en Gran Hermano, desde el Cantando 2024 se filtró que estarían tras los pasos de Furia para que sea una de las participantes del reality. El hecho de que haya cortado su contrato con Telefe es lo que invitó a los productores a tratar de seducirla.

La noticia llegó a las redes sociales y sus seguidores se mostraron bastante entusiasmados por el hecho de volver a tenerla en la pantalla chica. Sin embargo, se filtró un video de ella cantando que se volvió viral, por lo que no tardaron en fulminarla haciendo alusión a que no está capacitada.

En lo que fue su paso por la casa de Gran Hermano, Furia Scaglione expuso toda su destreza física, no sólo en las pruebas de líder, sino que también entrenando a cualquier hora junto a sus compañeros. Sin embargo, en lo que respecta al canto, aún no había demostrado sus cualidades.

Es por eso que un video de ella en el que se la puede escuchar cantar 'The Show Must Go On" de Queen causó una gran revuelo en las redes. Es que muchas personas se lanzaron a opinar al respecto y no tardaron en mencionar que no cuenta con las condiciones necesarias para competir en el Cantando 2024.

“Horrible”, “Es Zulma”, “dios por qué insiste en usar tanto el inglés si es incapaz de pronunciar algo bien BASTA”, “Cuánto talento!! Va a llegar muy cerca”, “maravillosa interpretación esperemos no se vuelva a repetir”, fueron algunos comentarios irónicos de la gente.

Por lo pronto, aún no hay nada confirmado en lo que respecta a su posible participación en el Cantando 2024. Lo que sí es cierto es que la gente se expresó en las redes sociales y le bajó el pulgar a Furia.