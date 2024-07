Furia atacó a sus propios seguidores y les hizo una fuerte amenaza

Juliana Furia Scaglione sigue generando polémica, como ya nos tiene acostumbrados. En la últimas horas, la ex participante de Gran Hermano cruzó con sus seguidores y les hizo una fuerte amenaza.

A través de sus redes sociales, Furia se refirió a las fake news que genera su propio fandom. "Furiosos, en redes solo pueden armar tendencias sin el logo de la productora. Apagones, blindajes, ¿quién los activa? No tengo control sobre mi propio fandom. Es absurdo. Estamos tratando de eliminar las fake news. Cuarta vez que lo pido", expresó visiblemente enojada por lo sucedido.

"¿Por qué explico esto? Porque el fandom, o los fans, que a mí no me gusta llamarlos así, no son dueños de mi vida sino que son gente que se representa o me quiere. Lo que es laboral no pueden meterse en absolutamente nada. Ni en contratos, ni en nada. Ustedes están solamente para divertirse y acompañarme en esto. No me manden mensajes de chusmeríos, no me interesa. Simplemente, a trabajar", agregó.

"Pueden ver mi progreso desde lo que publico en mis redes oficiales, nada más. Les pido por favor organización, no lo repito más", sumó sin vueltas.

"No pueden recaudar dinero bajo mi nombre. No pueden hacer colectas. No pueden. No pueden exigirme nada que sea mi vida personal ni laboral", expresó para concluir.