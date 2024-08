El picante cruce en LN+ de Luis Majul con Mauricio Macri: “Dejame hablar”

Durante la jornada del domingo Luis Majul vendió en las redes sociales que La Cornisa, que se transmite por LN+ tendría como invitado a Mauricio Macri. Sin embargo, el encuentro no fue como se esperaba, ya que abundó la tensión y hubo cortocircuitos entre el ex presidente y el periodista.

"Hace mucho que no nos veíamos… Nos dimos un descanso...", comenzó diciendo Mauricio Macri en lo que se esperaba sería un grato reencuentro con Luis Majul. Sin embargo, la buena onda fue estable durante los primeros 15 minutos, ya que luego la tensión aumentó.

Se debe a que el ex presidente intentaba explicar un concepto: “A la mayoría de las empresas hay que liquidarlas. No son vendibles, no son viables hace muchos años. Con un decreto simple puede mandar a liquidación las empresas para las que hoy no hay plata. ¿Qué empresas? Todas”.

En esta sintonía, continuó: “En 8 meses no hay ninguna empresa en vías de cerrarse. Entonces cuando uno dice, caramba… Hay gente que se volvió al sector privado y ahora hay que convencerlos de que vuelvan a darnos una mano. Entonces, aquel que estuvo en la casa de la moneda, por ejemplo, ahora que vimos que cuando vuelven los orcos vuelve a ser un desastre, ese mismo por el 10% del trabajo va y la cierra”.

Fue allí cuando Luis Majul lo interrumpió para meter un bocado: “Ahora…”. Sin embargo, Mauricio Macri no le dio lugar, ya que consideró que se estaba metiendo justo cuando estaba por marcar una parte importante de su concepto. Es por eso que lo frenó: “Para, para. Para un minuto. No te pongas ansioso, sino no se puede hablar”.

Ante esta situación, el periodista se sorprendió por los modos utilizados y no se quiso dejar avasallar, por lo que también expuso su caracter: “No, yo estoy fantástico, estoy conversando”. Sin embargo, el ex presidente fue un poco más allá y siguió tratando de callarlo para seguir con su idea: “Bueno baja, baja”.

En ese momento se transformó la cara de Luis Majul, ya que puso el freno definitivo: “No, baja no. No, eso no”. Al ver su rostro Mauricio Macri también reculó: “Bueno pero dejame hablar, dejame hablar”. Y el periodista tiró: “Somos grandes todos ya”. A lo que el político asintió: “Sí, estamos muy viejos”. Sin embargo, no le devolvió la pared y expuso que la buena onda había terminado: “No, yo no”.

Finalmente, en medio de la tensión que generaron los protagonistas al aire, el líder del Pro intentó volver a su idea para salir del sitio incómodo en el cual se habían estancado. “Entonces digo”, continuó para dejar atrás la polémica.