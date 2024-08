El denunciante de Jey Mammon desacreditó al hombre que acusó a Marley con un fulminante dato

Un par de días después de que trascendiera una denuncia contra Marley por corrupción de menores, Lucas Benvenuto, el joven que el año pasado acusó públicamente a Jey Mammon de una serie de abusos, apuntó contra Adrián Alfredo Molina, el hombre que inició acciones legales contra el astro de Telefe.

Si bien en un comienzo Benvenuto dejó en claro que su caso no es comparable con el del denunciante de Marley, ahora desde sus historias de Instagram, el deportista que asegura haber atravesado un calvario tras su relación con Mammon, expresó contundente: "Ayer me actualicé y les juro que me arrepentí de hacerlo. Pude ver las entrevistas y se me puso la piel de gallina. ¿Saben qué sentí? Que se habían apropiado de mi historia. La forma de hablar, de razonar, de hablarle a otros sobrevivientes. La diferencia acá es que en mi caso, comenzó a los 4 años y siguió hasta los 18. No tenía 20 años".

Lucas Benvenuto marcó las diferencias entre su denuncia contra Jey Mammon y la de Adrián Alfredo Molina contra Marley. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

Pero luego Lucas Benvenuto fue por más contra el hombre que le cruzó una acción judicial a Marley y sentenció: "Casos como este atrasan, historias de sobrevivientes como la mía y muchísimas pero muchísimas personas más. No está bueno hacer un negocio de casos como este. Es una falta de respeto hacia mí y hacia todos los sobrevivientes".

Además, el joven que acusó a Jey Mammon apuntó contra el denunciante de Marley y lo expuso con un fulminante dato. "Esta persona también me escribió para que le diera consejos de cómo manejarse en los medios. No hay consejos, uno no prepara esto o llega con un equipo de producción. Casi me arruina psicológicamente haber hecho pública mi historia. No podría aconsejar a nadie", enfatizó Lucas Benvenuto.

Lucas Benvenuto destruyó al denunciante de Marley. Foto: Instagram @lucasbenvenutoo.

Finalmente, el joven expresó: "Es muy doloroso todo y me avergüenza que se apropien de mi historia para inspirarse en una fábula. ¿Me explico? Con mi abogado estamos hace más de 12 años en esta lucha. Es una vergüenza que hagan algo así. Jamás podría lucrar con algo que me produjo tanto dolor".

Lucas Benvenuto, el denunciante de Jey Mammon, cuestionó al hombre que acusó a Marley. Foto: Captura de video América TV.

De esta manera, el denunciante de Jey Mammon dejó entrever que Adrián Alfredo Molina, quien pretende hacer un documental sobre su denuncia contra Marley, estaría persiguiendo sacar ventaja económica de este caso. Recordemos que en su reciente descargo, el conductor de Survivor: Expedición Robinson remarcó que cuando tuvo su relación con el denunciante ambos eran mayores de edad, y que luego la persona en cuestión le pidió una importante suma de dinero y terminó extorsionándolo.