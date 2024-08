La advertencia de Victoria Vanucci en la millonaria disputa de Matías Garfunkel con su familia

En los últimos días, Victoria Vanucci y Matías Garfunkel reaparecieron en la televisión argentina con distintas entrevistas en las que además de hablar sobre algunos aspectos de su turbulento pasado, ambos hicieron referencia a su presente y a la lucha del empresario con su familia por una herencia que ronda en los 500 millones de dólares.

En diálogo con A la Tarde (América), Vanucci dejó en claro que no tiene interés en participar económicamente en la batalla legal de Garfunkel con sus familiares.

Sin embargo, cuando Karina Mazzocco le recordó a Victoria Vanucci que ser los hijos que tuvo con Matías Garfunkel los destinatariois de la millonaria herencia, ella de alguna manera estaría vinculada, la entrevistada advirtió contundente: “No quiero estar involucrada, lo dije desde el día uno y no se respetó. Más allá de que no se haya respetado eso, yo siento que esto es una pelea familiar en la que hay odio".

Por otro lado, a fines de marzo Vanucci había revelado que ella le transfiere dinero mensualmente a Garfunkel para que subsista, ya que su exmarido quedó en la ruina tras una serie de derroches a lo largo de años.

En tanto que en el mencionado ciclo, Victoria Vanucci precisó sobre el importe que le gira a Matías Garfunkel cada mes: “Son mil dólares. Ahí adentro también está lo que es la obra social. Lo que me resulta a mí muy caro es el tratamiento médico",

Por último, sobre el acuerdo al que llegaron con Garfunkel por ese dinero, Vanucci explicó: “El intercambio con Matías fue ‘vos me firmás la tenencia, no te veo nunca más, no quiero saber nada con vos’. Hasta lo liberé de toda responsabilidad futura también de manutención. Prefiero salir y trabajar. Es como uno quiere vivir la vida y yo quiero vivir mi vida bien y feliz. No quiero vivir siempre rodeada con problemas”.