Yuyito González y una revelación inesperada: "Con Javier Milei estamos casados"

Yuyito González y Javier Milei se mostraron juntos por primera vez hace algunas semanas cuando confirmaron su romance dándose un beso en público.

Tras la relación con Fátima Florez, ahora el Presidente de la Nación está en pareja con Yuyito González, exvedette y actual conductora de televisión. Lo cierto es que este jueves la mujer quiso disipar dudas de una supuesta crisis entre ambos e hizo una afirmación extraña.

Yuyito González y Javier Milei contaron su amor hace pocas semanas.

"Bueno, les quiero decir algo. No inventen cosas negativas, no existe ninguna crisis", comienza diciendo la rubia frente a las cámaras de su programa.

"Estamos casados Javier y yo. Ya estamos casados. A ver si se entendió. Ya nos casamos entre nosotros. Dios y nosotros. Va a ser para toda la vida. Es para toda la vida", disparó textual la novia de Javier Milei.

"Así que por favor, no se malgasten en tirar mala onda porque no existe, no nos entran las balas, gente", continuó la conductora antes mandarle un beso y de mostrar su look.