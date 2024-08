Las fotos de Tini Stoessel con las que anunció un importante logro en su carrera

Tini Stoessel continúa agigantando su figura musical, una carrera que ni siquiera deja de lado mientras sigue actuando en distintas producciones. Ahora, le llegó el turno de presentarse con su música en Europa.

La ex Violetta fue por primera vez a Dublín, capital de Irlanda, uno de los países pertenecientes al Reino Unido. Contenta por un nuevo logro, compartió infartantes fotos en Instagram, donde recibió el cariño de sus seguidores.

La joven estuvo acompañada por sus seres queridos. /Instagram @tinistoessel

"Primera vez en Dublín" comenzó la publicación que constaba de varias fotos y hasta un video, donde posa tanto con sensualidad, como con extenuación, propia de su visita relámpago al país europeo. "Quiero compartirles un poco de todos estos días. Primero la emoción que siento por lo q vivimos ayer, fue demasiado inolvidable, me lo quedo en el corazón para siempre".

Tini fue a presentar su música por primera vez a Dublín

La joven fue acompañada por varios de sus amigos, a quienes mostró en las fotos. También, contó que su padre la acompañó, alguien que siempre se ha mostrado cerca de la carrera de la joven artista.

"Paseamos, probamos muchos vestuarios para estos días y para el show de esta noche que vamos a cantar we pray todos juntos por primera vez, que emoción" anticipó a lo que será su presentación, en uno de los tantos países a los que la llevó su carrera.

La publicación de Tini en su cuenta. /Instagram @tinistoessel

Por último, cerró con una pequeña mención a su padre, y un saludo a sus fanáticos, que inundaron de me gusta la publicación (676 mil en pocas horas) y más de 10 mil comentarios apoyándola. "La última foto me la saco mi papá, me dio ternura. Lxs amo mucho, realmente nunca imaginé vivir algo tan increíble" cerró.