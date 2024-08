Fátima Flórez reveló toda la verdad sobre el contundente pedido que le habría hecho Javier Milei

Fátima Flórez se encuentra en uno de sus mejores momentos a nivel artístico. La actriz llevará su show Fátima 100% a Las Vegas el próximo 12 de septiembre, luego de su gran éxito en Argentina.

Sin embargo, este lunes en Intrusos, Marcela Tauro destapó la olla y contó que Javier Milei se habría comunicado con Flórez para hacerle un particular pedido: que no lo imite más.

Esto fue lo que contó Marcela Tauro sobre Fátima Flórez y Javier Milei en Intrusos

"El jueves a la noche viajó a Montevideo. Allí se presentó el viernes a la noche", comenzó contando la panelista del programa. Momentos después, Tauro comentó que Milei la habría llamado mientras la artista viajaba para el país vecino. "Le habría dicho que 'por favor no lo imitara más'", expresó la periodista.

"Van a decir que ella se olvidó la ropa de Milei acá", detalló la mediática sobre el por qué Fátima no lo habría imitado en su última presentación en Uruguay.

Según Tauro, el presidente le habría pedido a la actriz que deje de imitarlo.

Horas después de que diera a conocer esta fuerte información, el portal de noticias Primicias Ya se puso en contacto con Fátima Flórez y ella desmintió todo esta historia.

"Es cualquiera, no es verdad. Es mentira que me haya pedido eso. A Javier le encanta mi interpretación de él y me dice que es magistral. Y la seguiré haciendo", dijo la actriz al medio.