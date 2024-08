Lágrimas en Luzu TV: Belén Negri reveló el trágico accidente de su mascota Tofi

Una triste noticia marcó el inicio del programa "Nada Que No Sepamos" en Luzu TV, cuando Belén Negri, más conocida como "La Chilena", anunció emoción la pérdida de su perrito Tofi. Según contó la influencer, el can fue atropellado tras finalizar una emisión del programa de streaming.

Al comienzo de la transmisión, el conductor del programa le cedió un momento a "La Chilena" para que compartiera la noticia con los espectadores. "Lamento empezar el programa así. Creo que el dolor es compartido. Ayer, cuando salí del programa, a Tofi lo atropellaron”, contó la influencer.

Negri explicó entre lágrimas que no pudo salvar a su mascota, pero comentó que recibe mucho apoyo: "No lo pude salvar lastimosamente. Pero bueno, es parte del programa. Estoy procesándolo, aún no caigo en la realidad. Lo bueno es que estoy acompañada, tengo un muy buen equipo. Eso me deja muy tranquila, sepan que nadie me obligó a estar acá".

"Lo tomo como una herramienta para afrontar las cosas que me están pasando en este momento. Y vamos que vamos, que hay un hermoso equipo. Todos sabemos que él era un ser muy especial y que siempre va a estar con nosotros", agregó con mucha tristeza.

Belen no aguantó la tristeza

Tofi, un perrito salchicha, era el fiel compañero para Belu, un regalo que le había hecho su ex pareja, el cantante Tiago PZK, aproximadamente un año atrás. En ese momento, Tiago había compartido un video en sus redes sociales donde sorprendía a Belu con el animal a pesar de haber finalizado su relación sentimental. "Ella se va a ir vivir sola, entonces sé que a veces necesita una compañía. Entonces le voy a hacer un regalo, un compañerito para ella. A ella le gustan mucho los perritos salchicha”, había dicho el cantante.

En una reciente entrevista con @resumidoinfo, Negri había mostrado a Tofi como una parte fundamental de su vida: "Es la luz de mis ojitos, no sé qué haría sin él la verdad”.

El equipo de "Nada Que No Sepamos" expresó su solidaridad y Chino, el conductor, añadió: "La verdad es que pensamos mil maneras de contar esto y pensamos mil formas de cómo hacerlo. Obviamente que desde el momento en que pasó estamos todos acompañando a Belu, todos fuimos para su casa. Tofi era, es y siempre va a ser parte de nuestro programa".