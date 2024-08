Mariano de la Canal contó toda la verdad de su cirugía de abdominales

Mariano de la Canal posteó una foto en la playa que se hizo viral y allí se empezó a debatir sobre sus abdominales. En relación a esto, el personaje que saltara a la fama en su momento por idolatrar a Wanda Nara, habló con TN Show y blanqueó su verdad.

"Siempre están pendientes de mi cambio físico porque entreno demasiado y me cuido. También hubo un ayudín de quirófano hace unos años, pero si no te cuidas, eso no sirve. Tuve la conducta y mantengo los hábitos de cuidarme con mi nutricionista Jimena Aiello", sostuvo Mariano.

Recientemente, y en otro contexto, en LAM (América) revelaron el escándalo que protagonizó una reconocida figura mediática en un bar. Fue Yanina Latorre quien contó detalles del violento episodio que protagonizó Mariano de la Canal en un reconocido local porteño que terminó con golpes e insultos.

La foto de la discordia

El mediático, que se hizo conocido en los medios con su personaje del "fan de Wanda", y que el año pasado formó parte del streaming del Bailando 2023 (América) junto a Cris Vanadía, Coti Romero y la Tía Sebi, le habría molestado que un cliente del bar no paraba de filmarlo.

"Fue una pelea muy heavy. Cuento el contexto de la situación. Él estaba sentado y había un tipo que todo el tiempo lo grababa. Lo grabó, lo grabó, lo rondaba y llegó un momento que le dijo '¿hasta cuándo me vas a estar grabando?'", contó Yanina.

Mariano disfrutó de unas vacaciones

"Se hacían los bobos y se reían pero cuando él se acerca y les pregunta por qué lo grababan, le dicen 'cállate put* de mierd*' . Ahí él se sintió muy mal, lo empieza a insultar y él es el que da la primera cachetada. El tipo lo enloqueció y ahí se agarraron", agregó. Por último, pasaron al aire imágenes donde se ve a Mariano discutiendo en el establecimiento y muestra el momento de la riña.