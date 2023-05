Mariano de la Canal mostró sus abdominales en vivo y causó furor

Mariano de la Canal tuvo un momento de altísima exposición mediática cuando empezó a ser reconocido, sobre todo en Showmatch, como “El Fan de Wanda Nara”, más precisamente en la tribuna del Bailando por un Sueño.



Luego, con el paso del tiempo, el mediático se fue alejando de las cámaras de televisión y ahora reapareció luciendo un increíble cambio físico que fue muy comentado en las redes sociales.



Sucede que Mariano de la Canal sorprendió y deslumbró a todos al mostrar sus abdominales operados en vivo. Fue en el programa “¿De qué signo sos?”, que conduce Lali González en la pantalla de Canal 13.



“Me da vergüenza mostrarme. Si a alguien le gustó, me puede escribir a mi Instagram”, comentó Mariano de la Canal, ante los elogios que despertó su radical cambio físico, entre los que se destacó la desopilante reacción de Juani Martínez, imitando al mismo De la Canal cuando hacía alguna aparición Wanda Nara.



Ahora, en diálogo con el sitio Ciudad, Mariano de la Canal habló de los secretos que lo llevaron a alcanzar unos asombrosos abdominales. “Es la primera vez que en la televisión se ve a un gordo con abdominales como yo, ja”, dijo entre risas.



“Tengo los abdominales, pero ya estoy engordando. Hace algunos años me hice una liposucción, y la onda era que no comiera mucho, sino mantenerme. Pero lo único que pude mantener son los abdominales”, contó.

Los abdominales de Mariano de la Canal. Foto: captura de TV.



“Me gustaría perder 15 kilos para estar en óptimas condiciones”, confesó Mariano de la Canal sobre su objetivo en cuanto a lo que busca como su físico deseado, aunque reconoce que, igualmente, se siente bien.



“No tengo otras cirugías estéticas ni me haría. Tengo mi autoestima bien elevada. Todo lo que conseguí en mi vida lo conseguí con esta cara. Y creo que logré mucho en estos 12 años”, sostuvo El Fan de Wanda Nara.