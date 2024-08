La gastada de Jorge Rial al flojo rating de Laura Ubfal en su programa dominguero en América

Luego de su paso como analista de Gran Hermano, Laura Ubfal logró obtener su propio programa en América TV. Sin embargo, en el comienzo de la primera edición, los números son poco alentadores, por lo que Jorge Rial aprovechó para burlarse desde su cuenta de Twitter.

“Les aviso. Esta vez, la noticia soy yo. Se viene mi propio programa por América. Pronto les cuento todo. Gracias”, anunció Laura Ubfal en los últimos días para exponer en sus redes sociales la enorme alegría que sentía por haber logrado conducir su propio programa por la pantalla de América TV los domingos.

Fue así como dio inicio este fin de semana a su programa, el cual comenzó a las 17 hs y culminó a las 20hs, en el cual comparte equipo junto a Cristian U, el ganador de Gran Hermano en la edición 2011, y el periodista de espectáculos Guille Barrios.

En el programa se tocaron distintos temas de lo ocurrido en el mundo del espectáculo durante el fin de semana. A modo de repaso, y también con algunas novedades, se pudo ver a los integrantes comenzando a aceitar el equipo para tratar de llevar el ciclo de #TeamUbfal al éxito.

Quien no se quiso perder el inicio del programa de Laura Ubfal fue Jorge Rial. Es que el conductor se topó con los números de rating que venía haciendo la ex panelista de Gran Hermano y no tardó en lanzar una chicana en sus redes sociales para burlarse de cómo le fue.

Se debe a que los números marcaron un tibio comienzo para #TEam Ubfal, ya que no alcanzó el punto de rating y sólo arañó el 0,5. Con el correr de los minutos mejoró, pero no alcanzó, ya que se estancó en 0,8. Ante esto, Jorge Rial aprovechó para la chicana, por lo que ironizó: “Arrancó bien”.

Esto provocó que la gente también se sume a comentar en tono burlón: “Ni los furiosos la miran”, “Hasta la repetición de Cocineros Argentinos funcionó mejor”, “jajaja 0.8? jajaja y bueno todo vuelve”, “La conductora del menos punto”, “Es que ni la voz se le aguanta”, “Igual 0.8 es hoy que recién arranca,el próximo 0.2 como mucho”, “Lo vi 6 minutos !! No dio para más”.