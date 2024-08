Jorge Rial vaticinó el fracaso de un programa de canal América que todavía no debuta, y su conductora lo retrucó con todo

En la constante renovacion de contenidos a la que apuesta canal América para fortalecer su rating, la señal convocó a Laura Ubfal para un programa que saldrá al aire desde el próximo domingo, de 17:30 a 20, y Jorge Rial vaticinó de antemano el fracaso del ciclo antes de su debut. La conductora del envío en cuestión no se quedó callada y lo retrucó con todo.

A través de su cuenta de X, Jorge Rial deslizó con sarcasmo en contra de canal América y su gerente artístico: "No dejan de hacer éxitos. La gestión Tinelli es histórica".

Jorge Rial apuntó contra el nuevo programa de canal América que debuta el próximo domingo. Foto: X @rialjorge.

En tanto que consultada por el dardo del conductor de Argenzuela (C5N), Laura Ubfal ninguneó a Jorge Rial desde LAM (América) preguntando: "¿Quién es? Digo... ¿Qué puso?". Acto seguido, sobre el prejuicio de su colega de que el ciclo será un fracaso, la legendaria periodista agregó: "No empecé, así que... no sé de qué habla".

Por su parte, cuando Ángel de Brito le preguntó sobre el origen de su enfrentamiento con Jorge Rial, Laura Ubfal recordó: "Tuvimos entredichos por un tema de More, pero los hablamos. Me bloqueó en Twitter, estoy bloqueada, pero no sé por qué, ni me acuerdo, ni me interesa".

Acto seguido, Ubfal remarcó que Rial está en conflicto con los integrantes de Intrusos, el legendario ciclo de canal América que él condujo durante casi un par de décadas y del que ella es actualmente parte. "Él odia todo Intrusos. Critica todo lo que pasa ahí... El que se va a Sevilla, pierde su silla. Él se fue para hacer un éxito, y fue un fracaso", rememoró la comunicadora por el hundimiento de TV nostra, la propuesta que brevemente encabezó el conductor tras su salida del envío de chimentos.

De todas formas, más allá de la confrontación de Jorge Rial con casi todo lo que esté relacionado con canal América, Laura Ubfal reconoció el éxito que está teniendo su colega en C5N con Argenzuela. "Está bárbaro que le va bien. Tal vez es mejor para eso, para hacer política", admitió la especialista en espectáculos.