Delfina Chaves reveló el mensaje que le mandó su mamá al ver la escena íntima en la serie de Máxima

La serie basada en el libro de Marcia Luyten, que relata la vida de Máxima Zorreguieta y cómo comenzó su relación, con el ahora, rey de Países Bajos, Guillermo Alejandro, se estrenó en la plataforma Max el 15 de agosto.

La actriz Delfina Chaves fue quien encarnó a Máxima y por ese proyecto fue invitada a dialogar con Andy Kusnetzoff, en Urbana Play. El conductor quiso saber qué opinaba su familia sobre el protagónico y su labor en la serie.

La hermana de Paula Chaves comenzó cumpliendo con los saludos protocolares y esbozó: “Un beso para mamá que me está escuchando. Te amo”. Una vez cumplido el pedido familiar continúo contando, entre risas, como su progenitora tomó el primer capítulo del film.

El conductor de Perros de la Calle, Evelyn Botto, Sofi Martínez y Nicolás Harry Salvarrey, quienes compartían bloque con Chaves se unieron al saludo a Alejandra Schulz y agregaron: “Hola mamá, un beso grande mamá”.

Delfina Chaves en la presentación de la serie Máxima

“Mi mamá vio el primer capítulo y me mandó un mensaje, en el que me dijo ‘ya vi tu escena de sexo. Así que ya puedo ver más allá de mis ojos’. No sé qué significa, ma, pero te amo”, inició diciendo Delfina.

La estrónica locutora, Botto, acotó: “Que raro mamá”, y agregó impactada: “Ah, ¿ya tenés una escena de sexo en el primer episodio?”. “Si, en el primero”, manifestó la tía de Olivia, Baltazar y Filipa.

Totalmente sorprendida Evelyn afirmó: “Ah, tiran todo al asador de una”. En ese momento Kusnetzoff soltó una picante opinión y aseveró: “A mí me parece, al lado de Felices los 6 es una versión liviana”.

La cuñada de Pedro Alfonso también se tomó unos segundos para referirse a la miniserie que comparte con Nicolás Furtado, Felices los 6, que trata sobre las diferentes maneras de vincularse evitando prejuicios y preconceptos en el plano amoroso y sexual.

Poniendo en paralelo su participación en el anterior proyecto y el actual, en donde le toca estar en la piel de Máxima, Delfina aseguró: “Tuve escena de sexo en el primer episodio, pero al lado de Felices los 6, vos dijiste ‘le tocó una tranqui’”.