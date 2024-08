Andy Kusnetzoff contó su técnica infalible para conquistar mujeres

Andy Kusnetzoff está en pareja con la productora radial Florencia “Kourny” Suárez, a quien le lleva 15 años. Hace 8 que comparten la vida y juntos tienen 2 hijos, Helena y León. Los tórtolos se conocieron trabajando y desde ese flechazo no se volvieron a separar.

Si hay alguien capacitado para darle un consejo de amor o de conquista a un amigo es el ex conductor de PH, ciclo que se emitía por Telefe. Hoy Andy se encuentra desempeñando su labor en Radio Urbana Play.

En uno de los programas de Perros de la Calle, hablando con su compañera de mesa, Evelyn Botto y el columnista gamer, Ariel Hergott, Andy quiso darles una mano a la hora de saber si había onda o no, con la persona que cada uno hablaba en redes mediante una simple pregunta.

Kusnetzoff comenzó su cátedra diciendo: “Vos le preguntás a alguien ‘¿cuál es su película favorita?’. Pará, si no te responde tu película favorita, listo, no hay onda. Pero te va a responder una y acá viene lo importante...”.

Andy Kusnetzoff y el consejo para la conquista

“Suponete que te responde que es Toy Story, vos ya la viste a Toy Story, ya viste Star Wars, ya viste Notting Hill, ya la viste. No importa, no le tenés que decir ‘la vi’”, advirtió el periodista.

Y siguió detallando la táctica lentamente para que sus compañeros y oyentes entendieran el paso a paso. “Lo único que tenés que decir es ‘¿está buena?’ no la vi’. Punto, no importa si la viste o no la viste”, agregó Andy.

“Lo más probable es que te diga ‘¿cómo no la viste?’, ahí si esa persona te dice ‘algún día la tenemos que ver. Che, nos tenemos que juntar y la vemos. Yo te voy a mostrar la peli. Yo lo que sea, que se yo…’, está todo bien. Si te dice ‘mirala’, no, listo...”, sentenció el conductor.

Aunque en ese instante quiso poner un paño frío a la situación y dijo: “Salvo que te diga ‘mirala y después me contás o nos juntamos’, te deja un gancho para seguirla puede ser”. Por más que quiso ser amable finalizó su consejo diciendo: “Pero si te dice ‘mirala’, listo”.