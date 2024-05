Andy Kusnetzoff, una vida atravesada por la radio, la televisión y el teatro

Andy Kusnetzoff es el narrador de la segunda temporada de “Las cosas maravillosas”, la obra de Duncan Macmillan y Jonny Donahoe que en 2022 llegó a Buenos Aires y sorprendió al público porteño con una experiencia teatral diferente.

Bajo la dirección de Mey Scápola esta obra tuvo como protagonista a Peter Lanzani, seguido por Lali González y luego Franco Masini. En las tres ocasiones el resultado fue el mismo: un éxito total con entradas agotadas y un momento para reflexionar disfrutado por el público.

Ahora el encargado de construir colectivamente una mirada luminosa de la vida, a través de "Las cosas maravillosas", es Andy Kusnetzoff. El reconocido conductor tuvo su debut teatral en el 2015 con "Happy Hour" y ahora retornó a las tablas con esta propuesta que se presentará este sábado 11 de mayo en Mendoza.

Andy Kusnetzoff volvió al teatro para protagonizar esta obra.

“Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo aquello por lo que vale la pena vivir”. Esta es la misión del personaje que protagoniza la historia. Con un gran sentido del humor y una historia conmovedora, "Las cosas maravillosas” es, ante todo, una invitación a construir colectivamente una mirada luminosa de la vida.

"Cuando Mey me lo propuso al principio dudé porque no sabía si aceptar el volver a hacer teatro con todo lo que eso implica. Me dijo que la vea y le cuente. Vi una versión que hicieron en Estados Unidos, en 10 minutos le dije que sí, no alcancé ni a terminar de verla", confiesa Andy en diálogo con MDZ. "Es una obra muy linda que interactúa mucho con la gente y que deja un mensaje interesante", agrega.

Mey Scapola convocó a Andy Kusnetzoff para protagonizar Las Cosas Maravillosas.

"Una de las cosas maravillosas que agregaría de mi vida es esto de poder salir de Capital a distintas provincias, como Mendoza, y poder estar cerca de la gente para hacer esta obra tan linda", explica Andy que se confiesa fanático "del Valle de Uco, de las bodegas, comer mirando la montaña y las cabalgatas. Mendoza es una provincia que me encanta ir".

Del teatro al periodismo

Andy Kusnetzoff, además de esta faceta teatral, es uno de los conductores más importantes del país, no solo por su programa en Urbana, sino por el éxito rotundo que han tenido todas las temporadas de PH Podemos Hablar, además de las distintas facetas y etapas que ha transitado a lo largo de su carrera.

"Hacer PH y que tenga tanta exposición tiene lo bueno y lo malo", explica Andy argumentando que "a veces muchos entrevistados no quieren venir y me dicen "no, porque después me levantan en todos los portales", pero es un programa muy entretenido".

"Siempre en mi carrera he tenido formatos interesantes como CQC, del que formé parte y le puse mi impronta, Argentinos por su nombre que también era espectacular", recuerda el conductor de Perros de la calle, uno de los programas más exitosos de la radio y del streaming. Mario Pergolini y Andy Kusnetzoff trabajaron juntos en CQC.

"Ahora en estos nuevos formatos creo que conviven todos los programas y en la TV también. Ahora nadie se lleva toda la torta, se reparte", analiza Andy que tuvo sus inicios como notero en Caiga Quien Caiga (CQC), un clásico de fines de los 90 y los 2000.

"Yo me crié en la carrera con la pelea entre Pergolini y Tinelli, así que imagínate que la viví de adentro", cuenta sobre ese ciclo del programa en donde había una competencia y rivalidad marcada entre los dos referentes de la televisión.