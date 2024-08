Paula Chaves, Delfina Chaves, Mery del Cerro y tres looks cancheros para probar

Luego de años de espera, la serie "Máxima" ya está disponible en HBO Max. Para su estreno oficial, el Hotel Hilton reunió a diferentes celebridades argentinas para festejar este lanzamiento. Delfina Chaves - protagonista principal de la serie -, Paula Chaves y Mery del Cerro dijeron presente en la alfombra roja, y nos dieron tres looks perfectos para probar esta temporada.

Delfina Chaves demostró su sentido de la moda con este outfit

Delfina Chaves, quien interpreta a Máxima Zorreguieta en la serie homónina, apareció durante el estreno, luciendo un estilismo ideal para llevar muchas tendencias y básicos al mismo tiempo. La actriz apostó por minifalda recta en negro, camisa celeste con rayas blancas, blazer beige de hombreras XXL y botones dorados, botas arruchadas y corbata.

Delfina y Paula Chaves dieron cátedra de estilo con sus looks. Foto: Instagram @danielgrinaldi.

Con su melena ondulada y un maquillaje que resaltó su piel, Delfina puso el acento en su estilo moderno y sensual. Si deseas lograr un look similar, puedes apuntarte por minifalda o pantalones sastre, camisa clásica, blazer y botas. Para el día, te recomendamos elegir accesorios sencillos y poco makeup, mientras que para la noche, puedes jugar con delineado grueso y labios rojos o un recogido que enmarque tu rostro.

Si quieres algo sensual pero no te sientes muy a gusto con la anterior propuesta, puedes optar por el atuendo de Paula Chaves.

Paula Chaves acompañó a su hermana, apuntándose por un estilismo más sensual

La hermana de la protagonista recorrió la alfombra roja con un look total black, formado por pantalones slouchy de cuero, corset de escote corazón con transparencias, cinto estilo faja, chaqueta cropped de corte inglés con hombreras redondas, y sandalias de tacón.

Para quienes buscan replicar este outfit, solo necesitarán prendas en color negro, y si cuentan con texturas brillantes o que permiten entrever la piel, mejor. Algunos ejemplos son el cuero, las lentejuelas, el encaje o los brocados. Lo importante es que resalten y no desaparezcan en la noche.

La modelo le añadió color a la noche con su blazer y botas

Por último, Mery del Cerro fue otra de las invitadas que se animó a un look canchero para esta premiere. La modelo posó frente al espejo con su atuendo de vestido/blazer en fucsia, botas altas con estampado de rombos en blanco y lavanda, y collar de piedras brillantes. Mery del Cerro aprovechó a dar rienda suelta a su creatividad, al combinar varios colores y texturas. Foto: Instagram @merydelcerrook.

Un look, que como ven, no es para nada difícil de imitar. Si no cuentas con un blazer largo o un diseño similar, puedes sustituirlo por un trench o tapado y añadir un cinto que marque tu cintura. Luego, sumas unas botas altas y joyería llamativa para dar el plus final a este conjunto.

Cualquiera de estos tres looks es un sí rotundo para una noche de invierno. Busca en tu armario las prendas que necesites y logra el outfit con el que te sientas más cómoda.