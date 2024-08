El "Gordo Dan" ganó en los Martín Fierro Digital y le dedicó su premio a Alberto Fernández

Este lunes a las 21 h, se realizaron en el salón Rüt Haus de Buenos Aires los Premios Martín Fierro Digital, evento en el que se galardonan a la personalidades más destacadas de las redes sociales y plataformas durante 2023. La entrega tuvo momentos de humor, encuentros, pero también algunos cruces.

Uno de los ganadores de la noche fue Daniel Parisini, mejor conocido como el "Gordo Dan", un influencer libertario. Al subir al escenario para recoger la estatuilla por "cuenta más influyente en X", Parisini le dedicó el premio a Alberto Fernández en su discurso de manera sarcástica.

Esto fue lo que dijo el "Gordo Dan" cuando fue galardonado en los Martín Fierro Digital

"Gracias a todos. Gracias a APTRA. Quiero agradecer en primer lugar a mis amigos que me acompañan desde hace años en la red social más tóxica, la peor cloaca de Argentina. Quiero dar también las gracias, fundamentalmente, al Doctor Alberto Ángel Fernández por destruir al kirchnerismo", expresó el influencer.

Y continuó: "Un agradecimiento muy grande para FOPEA, para los 'kukas' en general que sin ellos esto no hubiese sido posible; y para Belén, que es el amor de mi vida y que me acompaña cada minuto, cada segundo de mi vida y tengo la dicha de poder decir que me caso con ella dentro de un mes. Te amo, hermosa, esto también es para vos". El video de el "Gordo Dan" se volvió viral en las redes sociales.

Jorge Pinarello le respondió al influencer libertario. Créditos: captura de pantalla Youtube Eltrece.

Minutos después de haber recibido el premio, Jorge Pinarello, reconocido youtuber fundador del canal "Te lo resumo así nomás", ganó en la categoría "Mejor contenido de entretenimiento en YouTube" y expresó: "¿Dónde está el 'Gordo Dan'? Vamos a volver, vamos a volver para arreglar el quilombo que van a dejar ustedes".