Tras las contundentes declaraciones de Victoria Vanucci, reapareció Matías Garfunkel y reveló por qué está en la ruina

En los últimos meses, Victoria Vanucci aseguró entre otras cosas que a Matías Garfunkel lo mantiene ella y que "los ricos son un asco". Y ahora, tras una década alejado de los medios, el exempresario rompió el silencio y aseguró que está en la ruina.

En diálogo telefónico desde Estados Unidos con el programa A la Tarde (América TV), Garfunkel habló entre otras cosas de su diagnósitico de bipolaridad, y de su sonoro divorcio de Vanucci. Además, contó cómo pasó de ser millonario a perder absolutamente todo.

Por un lado, sobre su accionar respecto a la violenta ruptura con Victoria Vanucci, Matías Garfunkel deslindó: "Yo hago responsable de la situación a una enfermedad de la que no estaba diagnosticado ni medicado". En tanto que sobre la intervención policial que hubo en aquel momento, tras su llamado a la policía, situación que derivó en que la exmodelo terminara presa, el entrevistado aclaró: "Una vez que tuve el diagnóstico, le pedí disculpas a Victoria. Yo estuve internado y me lograron estabilizar. No es una enfermedad fácil de tratar, porque tenés muchos altibajos. De pronto, pensás que podés cruzar el Atlántico a nado y después, tenés situaciones en las que te sentís bajo tierra. Después de estar internado, le pedí a Victoria las disculpas pertinentes".

En tanto que sobre su presente, Garfunkel aseguró: "Hoy soy un hombre distinto, un hombre de fe, un hombre que se ha volcado mucho a la religión. Mi vida principal pasa por la enseñanza que tengo para darles a mis dos hijos menores para que sean personas de bien".

Por otro lado, sobre la situación que lo llevó a dormir en un refugio para personas en situación de calle en los Estados Unidos, el ex de Vanucci se sinceró: "En un sentido, soy millonario en amor porque me di cuenta de que los millones no hacen a la felicidad. Por el otro lado, a mi tío Andrés Garfunkel le pedí prestados 500 dólares para pasar un fin de semana en el invierno de Utah, que es muy frío, en un hotel. Pero él me los negó. Ese fin de semana lo pasé en un refugio donde hay muchas camas, como si fuese una cancha de básquet. Estuve comiendo y durmiendo ahí hasta que Victoria, por un tema de humanidad y por los hijos que tenemos en común, me ayudó”.

Además, sobre su debacle económica, Matías Garfunkel explicó: “La debacle no vino toda de golpe y toda junta.Fue viniendo a lo largo de los años, porque hice mil y una cagadas, exxcentricidades. De todas formas, las cagadas que yo me haya mandado en el pasado no tienen que ver con el reclamo actual (contra familiares por una herencia) que estoy haciendo".

Matías Garfunkel y Victoria Vanucci, cuando fueron hace años al programa de Susana Giiménez. Foto: Captura de video Telefe.

Finalmente, sobre los lujos que disfrutaba cuando estaba junto a Victoria Vanucci, Matías Garfunkel reconoció: "Era desproporcionado y una locura desde donde lo mires. Tenía un barco anclado en el Mediterráneo con cocineros, capitán. Una locura. Me acuerdo que el avión privado me costaba 5000 dólares por hora de vuelo. En el pasado me han asesorado muy mal con el dinero, he cometido muchos errores y he confiado en las personas equivocadas”.