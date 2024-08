La noticia bomba que dio Luciana Geuna sobre el celular de Alberto Fernández

Luciana Geuna participó como invitada del programa de Juana Viale y durante el transcurso del programa se refirió a la polémica actual que rodea al ex Presidente Alberto Fernández por la causa de violencia que inició su ex esposa Fabiola Yañez.

“Dicen que Alberto borró partes del contenido de su teléfono” lanzó la conductora como motor para dialogar sobre el tema en la mesa. “Este jueves en el programa Verdad Consecuencia tiraron un dato muy relevante. Fernández cuando entregó el celular a la justicia, le pidieron que lo abra. Porque tiene un aparato muy difícil de desbloquear, es un Iphone 15 y se puede acceder con la clave. Alberto se las dió y enfatizó en que no tenía nada que ocultar”, explicó Luciana Geuna.

Ante esta aclaración, Juana Viale acotó entre risas “No tengo nada que ocultar porque ya borré todo”. A lo que la periodista reaccionó con una cara cómplice y sumó: “A su gente le dijo que no tenía nada que esconder. Pero le dijeron ‘Vos tenés conversaciones importantes con Putín, Lula, personalidades de todo el mundo, no sólo según tu testimonio´”.

“Esta semana Manu Jove trajo este dato que Alberto contactó a una persona para pedirle asesoramiento de cómo utilizar tutoriales para borrar contenido del móvil. Es decir, un borrado seguro, porque si yo elimino algo de mi teléfono, seguro viene el peritaje y lo encuentra”, aseguró Luciana Geuna.

En este sentido, la comunicadora sostuvo: “Hay formas de eliminar material que son más sofisticados que requieren de un perito informático y el ex Presidente realizó esa consulta. Se sabe que a la persona que él convocó no quiso ir porque sabe que podría cometer un delito. Esta situación fue justo después de la denuncia de Fabiola”.

“Si bien no accedió esta persona, le mandó tutoriales para que aprenda a hacerlo solo. Lo que sí sabemos es lo que le dijo al diario El País de España. En una entrevista con este medio, en una nota que salió esta semana, cuando le preguntaron si recordaba que Yañez le mencionó que llevaba 4 días golpeándola, Alberto respondió ‘No sé, no lo recuerdo y se me borraron todos los mensajes con Fabiola entre 2020 y 2021’. Como defensa a mí me resultó increíble”, concluyó la periodista.