Yanina Latorre hizo una observación muy particular sobre el regreso de Tamara Pettinato a Bendita: "Le repitió..."

Finalmente, luego de días sin estar presente en la televisión, Tamara Pettinato regresó a Bendita. La periodista se ausentó del programa que conduce Beto Casella tras los escandalosos videos donde aparece junto a Alberto Fernández.

En Bendita no pasaron por alto la situación, hablaron con la mediática sobre el tema del momento y Beto Casella se puso del lado de su compañera: "Antes que periodista y columnista de un programa televisivo, Tamara es madre y una mina que tiene que hacer cuatro laburos hoy en día, contrariamente a lo que muchos piensan. Lo que ha hecho, lo asume. Lo que pasó no fue en pandemia, pero uno puede entender que las imágenes -sobre todo con alguien que, en este momento, está imputado por posibles hechos de corrupción y por violencia de género contra su exmujer- más irrita todavía. Lo que Tamara quiera contar acá, lo va a contar".

"Cuando pasó esto, estábamos por salir al aire. Me dijo el productor que había un video y yo pensé que era un chiste. Y cuando me lo mostró, no entendía qué estaba pasando porque nunca tuve ese video y no podía salir al aire en esa crisis", dijo Pettinato en el ciclo de El Nueve, recordando el día que se filtró el primer video junto al expresidente.

La panelista se ausentó del programa que conduce Casella por una semana. Créditos: X @BenditaOk.

En las redes sociales, comenzó a circular un fragmento del programa en el que Casella expresa: "Tampoco te vamos a someter a un interrogatorio policial durante una hora y media. Te sentaste y la idea era charlar un poco. Te podrás imaginar que a todos nosotros nos ha llegado desde el jueves pasado a nuestras redes mensajes como "¡Echala"; "Es una tro**"; "No merece estar en el programa"; "Con la de nosotros".

Este fue el fragmento de Bendita del regreso de Tamara Pettinato que se compartió en las redes sociales

"¡Bánquenla, loco! Es una mina que no hizo nada ilegal. Los que quieren que la eche van a tener que esperar un tiempito porque por lo menos si de mí depende... Si lo ameritara y si porque mañana ocurre una desgracia que cualquiera de nosotros cometa algo muy fulero, se verá, nadie tiene la vida eterna acá comprada profesionalmente. Yo no podría dejar sin trabajo a alguien, por lo menos por esto", fue la defensa que hizo Beto Casella.

El posteo de Latorre en X. Créditos: captura de pantalla X @yanilatorre.

Y Yanina Latorre opinó al respecto. Si bien muchos pensaron que el conductor defendió a capa y espada a Tamara, la panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM) tuvo otra perspectiva.

"Ella incómoda. Él le soltó la mano. Ojo, ¡es lógico! No quiere quedar pegado. Le fue tirando darditos. Le repitió todo lo que se dice de ella haciéndose el boludo. Jajaja", fue la observación que hizo la periodista de espectáculos en su cuenta de X.