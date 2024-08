La conocida periodista que ubicó a Tamara Pettinato con un magistral argumento por su escándalo con Alberto Fernández

Horas antes de que se diera a conocer un nuevo video de Tamara Pettinato en una situación íntima con Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Casa Rosada, la periodista Agustina Kämpfer ubicó a su colega con un magistral argumento, luego de que la actriz haya formulado su descargo por las imágenes con el expresidente.

"¿Es válido que el feminismo sea la respuesta a absolutamente TODO, o acaso su sobre utilización empeora las posibilidades de alcanzar algo de justicia de aquellas que no tienen dónde ampliar su voz? Anoche vi el descargo de Tamara Pettinato y su repetida frase: 'Corrieron el foco de lo importante, que es una denuncia por violencia de género' (que secundó a 'resulta que 1 denuncia por violencia de género se tapa con más violencia contra una mujer'), me causó algo de estupor, pues AL FIN entre tanto juego de poder y despoder, acá no se tapó nada ni se desvió la atención hacia ningún lado", comenzó Agustina Kämpfer sobre el argumento de Tamara Pettinato de haber intentado ampararse de su situación en el despacho presidencial junto a Alberto Fernández, homologando su situación a la de la exprimera dama que denunció al exmandatario por violencia de género.

Luego, la periodista redobló su crítica contra la panelista de Bendita (El Nueve), esgrimiendo: "Hay una denuncia judicial -resonando en loop- que abrió distintas aristas, y una de ellas, claro, es lo que a todas luces parece una infidelidad llevada a cabo en la propia Casa de Gobierno. ¿En qué cabeza cabe que algo así no sea noticia? Luego, las amenazas, la violencia y la intimidación… de ese lado JAMÁS van a encontrarme. Siempre estoy acá, en la vereda de la reflexión".

El potente posteo de Agustina Kämpfer cuestionando a Tamara Pettinato. Foto: Instagram @agustinakampfer.

En tanto que sobre el argumento de Tamara Pettinato de considerarse víctima de la divulgación del episodio con Alberto Fernández, Agustina Kämpfer puntualizó: "Y sí, es cierto que a una mujer se le cuestiona una visita a espacios de poder, tanto como jamás se le cuestionará a un hombre. Y eso es una reverenda mie*. Pero en un caso en el que resulta que la sociedad no compró vidrio molido, alegar la carta de 'me endilgan esto solo porque soy mujer', es ventajero. Porque repito: el feminismo como respuesta a-lo-que-venga desmerece al movimiento; le pisa la cabeza a las más sufrientes".

Agustina Kämpfer criticó el descargo de Tamara Pettinato con un magistral argumento. Foto: Captura TV.



Por último, Agustina Kämpfer arremetió contra Tamara Pettinato por ni siquiera haberse excusado ante Fabiola Yañez, quien en ese momento era la pareja de Alberto Fernández, apuntando: "And last, but not least… no hubieran estado nada mal unas disculpas a la mujer que sufrió por el querer declarado a su esposo entre cartas de amor y sorbos de cerveza: y no es que sean las terceras las que le deban fidelidad a las esposas de los hombres en cuestión (¡jamás caigamos en semejante estupidez!). Pero cuando una se encariña con el marido de otra (que además está puérpera) y todo sale a la luz, al menos podría pedir perdón y comerse el garrón que venga, no por haber sido la responsable, sino por haber sido parte. He sobrevivido a varias picadoras de carne por añadidura y, ciertamente, no las recomiendo ni se las deseo a nadie. Lo único que tengo claro es que a las banderas de las mujeres rotas, no se las levanta cuando no corresponde".