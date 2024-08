Cómo recibió Beto Casella a Tamara Pettinato en su regreso a Bendita TV

Tamara Pettinato quedó envuelta en un escándalo luego de la viralización de un video íntimo donde se la podía ver junto a Alberto Fernández, recibiendo una ola de críticas por su controversial relación con el expresidente. El hate que recibió la periodista la hizo ausentarse de sus diferentes compromisos laborales, aunque este viernes volvió a Bendita TV y fue recibida por Beto Casella, quien hizo un descargo sobre lo sucedido en estos últimos días.

Lo cierto es que Beto Casella ya había sido consultado sobre el caso que giraba alrededor de su panelista y las acusaciones públicas que recibió. En este punto, el conductor de El Nueve se había mostrado tajante y explotó luego del faltazo que pegó su compañera de trabajo.

“Personalmente, es algo que lo tengo que decir y es algo que no hablé ni siquiera con mis compañeros. Yo no sé nada de Tamara. No tuve ninguna comunicación. Capaz estamos en un malentendido, pero si yo tengo un problema en el laburo (este es un problemón) llamo a un superior y le digo ‘estoy tenido este quilombo, no voy por dos días, no voy por diez días o mañana vuelvo’”, dijo a principios de esta semana.

“Esto es en general. Es por una cuestión de sentido común. Capaz que ella piensa que yo la tengo que llamar o escribirle, pero no me sale”, cerró molesto. Sin embargo, este mismo descargo en Bendita hizo que Tamara Pettinato se digne finalmente a hablar con el conductor, calmando un poco las aguas.

Eso sí, no se sabía cuál sería la reacción una vez que la panelista se reincorpore al equipo. No obstante, Beto Casella eligió firmar la paz y defender a su compañera. “Antes que periodista y columnista de un programa televisivo, Tamara es madre y una mina que tiene que hacer cuatro laburos hoy en día, contrariamente a lo que muchos piensan”, comenzó diciendo.

“Lo que ha hecho, lo asume. Lo que pasó no fue en pandemia, pero uno puede entender que las imágenes -sobre todo con alguien que, en este momento, está imputado por posibles hechos de corrupción y por violencia de género contra su exmujer- más irrita todavía. Lo que Tamara quiera contar acá, lo va a contar”, agregó.

Tamara Pettinato volvió a Bendita e hizo un nuevo descargo.

Por su parte, Tamara Pettinato recordó que el video se filtró justo antes de que comenzara el aire de Bendita: “Cuando pasó esto, estabamos por salir al aire. Me dijo el productor que había un video y yo pensé que era un chiste. Y cuando me lo mostró, no entendía qué estaba pasando porque nunca tuve ese video y no podía salir al aire en esa crisis”.

Luego la panelista reveló que Alberto Fernández se comunicó con ella tras la viralización de las imágenes: “Me llamó para decirme lo apenado que estaba porque estoy pasando por este momento y porque me veo involucrada en algo que no tengo nada que ver y que no quería que salga a la luz”.