Muni Seligmann confesó cuánto le costó ser madre y mostró cómo es su familia

La animadora infantil Muni Seligmann habló de una circunstancia por la que muchas mujeres tienen que pasar: la dificultad de convertirse en madres. Sobre eso, contó que tuvo que someterse a un tratamiento para cumplir su sueño.



“¿Te costó ser mamá, no?”, le preguntó Carmen Barbieri en Mañanísima. “Me costó muchísimo ser mamá. Hice tratamientos. Al principio, mucho no lo contaba porque aún hay un tabú con eso”, comenzó respondiendo la actriz.



En ese punto, Carmen Barbieri destacó la valentía de Muni Seligmann para hablar del camino que tuvo que atravesar. “Pero, está bueno que lo cuentes porque hay muchas mujeres que quiere ser mamá y no saben cómo empezar o cómo hacer”, valoró la conductora.



“Sí y, sobre todo, está la cosa del tabú, ¿no? Porque a las mujeres creo que se nos cruzan muchas cosas, como la frustración y nada de eso tiene que ver”, explicó Muni Seligmann sobre esas razones por las que esos tratamientos conllevan además una lucha interna.



Asimismo, la actriz y animadora infantil se refirió al día en el que decidió ir con todo para cumplir con su sueño. “¿Cómo fue cuando paraste tu carrera para formar una familia con Nicolás?”, le preguntó Carmen Barbieri.

Muni Seligmann habló de cuánto le costó covertirse en mamá. Foto: captura de TV.



“Mi marido es precioso, súper compañero, hermoso y una linda pareja. Siempre está. Me banca en todas. Me apoya en todo lo que quiero hacer. Me impulsa. Quería cortar para formar una familia y también justo pasó lo de la pandemia”, contó Muni Seligmann.



“Venía de hacer una obra de teatro con el Puma Goity y Carola Reina en Calle Corrientes y justo vino la pandemia. Entonces, ahí frené y dije: ‘Voy a ir por la maternidad’. Pero, cuando uno decide ir, no es el tiempo de la vida, tal vez”, cerró la actriz.